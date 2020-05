Psychoanalyse - Vergangenheitserlebnisse aufarbeiten

Die Psychoanalyse ist die Methode, die Therapeuten anwenden, um gemeinsam mit dem Patienten Vergangenheitserlebnisse aufzuarbeiten. Gegründet wurde die Psychoanalyse durch den Wiener Arzt Sigmund Freud, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Er erforschte viele Theorien und entwickelte daraus Behandlungsmethoden. Noch heute wird, trotzt Weiterentwicklung, die Psychoanalyse nach seinen Grundsätzen gelehrt. Als Grundlage dient die Annahme, dass Handlungen, die eine Person setzt, im Unterbewusstsein gesteuert wird. Man unterteilt die menschliche Psyche in 3 Instanzen, dem Es, dem Über-Ich und dem Ich.Das sogenannte Es strebt nach Befriedigung von Lust und Trieben, das Über-Ich hingegen ist das Gewissen und die Moralvorstellung. Vermittelnd zwischen diesen beiden ist das Ich. Kommt es zu traumatischen Erlebnissen, so ist ein Konflikt zwischen dem Es und Über-Ich. Dadurch tritt eine psychische Krankheit auf, die Konflikte werden verdrängt. Nun ist es Ziel der Psychoanalyse, diese Konflikte aufzudecken, um an die Ursache der Probleme zu kommen. Leidet der Patient an einer Neurose, kann es sein, dass er in seiner Kindheit etwas erlebt hat, das die Krankheit hervorgerufen hat. Geheilt kann er nur dann werden, wenn diese Probleme erkannt und aufgearbeitet werden. Dabei hilft der Psychotherapeut.Um eine Psychoanalyse durchführen zu können, muss der Patient stabil und dazu bereit sein, die Erlebnisse aufzuarbeiten. Das kann dazu führen, dass sich der Gesundheitszustand vorübergehend verschlechtert. Während der Analyse liegt der Patient auf einer Couch, wo auch der Therapeut sitzt. Dieser nimmt jedoch so Platz, dass er vom Patienten nicht gesehen werden kann. Es fördert die Konzentration des Patienten. Nun erzählt der Patient, was ihn gerade so in den Sinn kommt. Auch von seinen Träumen kann er erzählen, denn diese spielen in der Psychoanalyse eine Bedeutung. Ebenfalls spricht der Patient über seine Gefühle zum Partner, Freunden oder den Eltern. Es sind meist mehrere Sitzungen notwendig, um anhand der Psychoanalyse die Probleme des Patienten feststellen zu können.