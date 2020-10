Psoriasis - juckenden Hautareale

Typische Merkmale der Schuppenflechte sind silberweiße Schuppen, die sich auf deutlich begrenzten, geröteten und meist juckenden Hautarealen bilden. Häufig sind die Ellbogen und/oder Knie betroffen, die Schuppenflechte kann sich aber auch über den gesamten Körper ausbreiten. Auch Nägel, Schleimhäute und Gelenke können betroffen sein. Die Krankheit wird durch eine Autoimmunreaktion ausgelöst, das heißt, das Immunsystem zeigt eine Abwehrreaktion gegen Zellen des eigenen Körpers. Besonders häufig sind hellhäutige Menschen betroffen, bei Angehörigen anderer ethnischer Gruppen, insbesondere bei Dunkelhäutigen, ist sie deutlich seltener anzutreffen. Die Schuppenflechte, die fast immer chronisch verläuft, ist nicht ansteckend.Als Ursache für eine Erkrankung gelten unterschiedliche Faktoren. Eine genetische Veranlagung spielt eine gewisse Rolle, doch führt erst das Zusammenspiel verschiedener Bedingungen zum Ausbruch der Psoriasis. Als Risikofaktoren gelten Infektionen, bestimmte Medikamente sowie mechanische Verletzungen der Haut. Doch auch Stress, Übergewicht, Rauchen und Alkoholkonsum, eine hormonelle Umstellung sowie klimatische Einflüsse können zum Ausbruch der Krankheit oder zu einer Verschlimmerung der Symptome beitragen.Die Behandlung der Schuppenflechte erfolgt meist sowohl innerlich wie auch äußerlich. Neben speziellen Medikamenten, welche die Reaktionen des Immunsystems hemmen, kommen spezielle Cremes, Salben und Lotionen zum Einsatz. Eine deutliche Besserung der Beschwerden wird häufig auch durch eine Photo-Sole-Therapie bewirkt, bei welcher die Betroffenen in Sole-Wasser baden und gleichzeitig mit UV-Licht bestrahlt werden.Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass eine Verschlimmerung der Symptome auch im Zusammenhang mit der Aufnahme bestimmter Stoffe in der Nahrung stehen kann, weshalb von der Schuppenflechte betroffene Personen diese Stoffe möglichst meiden sollten. Hierzu gehören in erster Linie bestimmte Gewürze und Würzmittel, so zum Beispiel Kümmel, Curry, Muskatnuss, Nelken, Pfeffer, Chili, Anis, Paprikapulver, Zimt, Senf, Tabasco und Worcestersoße. Aber auch fertige Würz- und Gewürzmischungen, ob in fester oder flüssiger Form, sollten gemieden werden. Allerdings reagieren nicht alle Erkrankten im gleichen Maße auf diese Reizstoffe. Ob bestimmte Gewürze die Haut besonders reizen, findet man am besten im Rahmen einer Suchdiät heraus.