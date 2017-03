Pseudokrupp - Atemnot lindern

Bei Pseudokrupp handelt es sich um eine Entzündung, bei der die oberen Atemwege betroffen sind. Vor allem kommt die Entzündung im Bereich unterhalb der Stimmritzen und des Kehlkopfes vor. Charakteristisch für Pseudokrupp ist die Heiserkeit und auch der bellende Husten. In schlimmen Fällen kommt Atemnot dazu. Am häufigsten sind Säuglinge und Kinder bis zum Alter von 6 Jahren davon betroffen. In seltenen Fällen erkranken Erwachsene und Jugendliche an Pseudokrupp. Hervorgerufen wird Pseudokrupp durch Krankheiten wie Grippe oder grippalen Infekten, also Virusinfektionen. Aber auch Masern und Windpocken können der Auslöser sein.Durch die Infektion wird eine Entzündung der Schleimhaut, die sich im Bereich des Kehlkopfes befindet, hervorgerufen. Dadurch schwillt diese an, die Atemwege werden verengt. Da die Atemwege der Kinder sehr klein sind, hat eine Schwellung schlimme Folgen, es tritt Atemnot ein. Diagnostiziert werden kann Pseudokrupp nur durch den Arzt. Er schließt bei der Diagnose andere Erkrankungen, mit ähnlichen Symptomen aus, obwohl das schwierig werden kann. Daher muss eine komplette Anamnese gemacht werden, die Eltern müssen den Arzt über etwaige Vorerkrankungen informieren.Da das Kind unter Atemnot leiden kann, ist es wichtig, dass die Eltern bei einem Anfall ruhig bleiben, diese Ruhe wirkt sich auf das Kind aus. Je weniger sich das Kind aufregt, umso weniger Sauerstoff benötigt es, das verringert die Luftnot. Je nach Intensität muss bei einem Anfall sofort ein Arzt hinzugezogen werden. Therapiert wird Pseudokrupp in schweren Fällen mit Cortison oder Adrenalin. Sinnvoll ist es, dem Kind Antirheumatika zu geben, die abschwellend wirken. Auf jeden Fall ist ein Hustenstiller notwendig. Ist das Kind fähig, etwas zu schlucken, wirken kalte Getränke gut. Ist das nicht möglich, muss der Hals von außen gekühlt werden. Eiswürfel oder Coolpacks werden in ein Tuch gewickelt und auf den Hals gelegt. Auch kühle Luft hilft, dem Kind das Atmen zu erleichtern und ein Abschwellen der Schleimhäute zu ermöglichen.