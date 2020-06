Progressive Muskelentspannung - Nachspüren

Progressive Muskelentspannung ist ein Verfahren zur Entspannung der Muskulatur. Entwickelt wurde diese Entspannungsform vom Physiologen und Arzt Edmund Jacobson im Jahr 1908. die progressive Muskelentspannung besteht aus dem An- und Entspannen unterschiedlichster Muskelgruppen. Das von Jacobson eingeführte System war sehr zeitaufwendig, die progressive Muskelentspannung wurde weiterentwickelt und vereinfacht. In Deutschland hat sich die Form der Muskelentspannung durchgesetzt, seit 1987 hat sie die Krankenkassenzulassung und wird daher von den Kassen bezahlt.Durch das Training wird das Körperbewusstsein gefördert. Verspannungen können schon behandelt werden, bevor sie entstehen. Symptome, wie Zittern, Schweißausbrüche oder Herzrasen, die mit Ängsten einhergehen, können durch regelmäßige progressive Muskelentspannung gelindert werden. Die Entspannungsmethode kann man selbst erlernen, Kurse werden von Volkshochschulen und Krankenkassen angeboten. Möchte man mit der progressiven Muskelentspannung beginnen, braucht man einen ruhigen, angenehm temperierten Ort und genug Zeit. Anfänger brauchen für das Training anfangs etwa 30 Minuten, wer den Dreh heraushat, schafft das Training in der halben Zeit. Ebenfalls sollte eine Matte zum Draufliegen oder ein bequemer Stuhl bereitstehen. Bevor man selbst mit dem Training beginnt, sollte man sich die Übungen von einem Fachmann zeigen lassen. Tragen sollte man dabei bequeme Kleidung, alles, was stört, wie Brillen, Halsketten oder Uhren, soll abgelegt werden.Die progressive Muskelentspannung erfolgt in 5 Phasen. In der ersten Phase, die sich Hinspüren nennt, konzentriert man sich auf die zu trainierende Muskelgruppe. Anspannen der Muskulatur geschieht in Phase 2. Sie muss deutlich spürbar sein. In der 3. Phase hält man die Spannung zwischen 7 und 10 Sekunden, bevor in die 4. Phase, die Entspannung, eingeleitet wird. Abgeschlossen wird das Training mit dem Nachspüren. Etwa 30 Sekunden lang konzentriert man sich intensiv auf die gerade behandelte Muskelgruppe. Um einen Erfolg zu erzielen, sollte die progressive Muskelentspannung regelmäßig durchgeführt werden. Nur so lernt der Körper, auf die An- und Entspannungen zu reagieren.