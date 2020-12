ÄNGSTE

Platzangst - Ängste die uns bedrohen

Als Phobie bezeichnet man einen Angstzustand, der für andere Personen in der Regel nicht nachvollziehbar ist, weil die Ursache, von der die Angst ausgelöst wird, objektiv betrachtet keine wirkliche Bedrohung darstellt. Auslöser für die panikartigen Angstzustände, die sich bei Phobien einstellen, können Personen, Tiere und Gegenstände oder aber bestimmte Situationen sein.Eine bekannte Form der Angst ist die Klaustrophobie, die Angst vor engen oder geschlossenen Räumen. Diese Raumangst wird umgangssprachlich häufig als Platzangst bezeichnet, dabei ist die Platzangst genau das Gegenteil von Klaustrophobie. Menschen mit Platzangst haben Angst vor weiten Plätzen und großen Menschenmengen. Wie andere Angstformen auch, kann die Agoaphobie (so der wissenschaftliche Name der Platzangst) in unterschiedlicher Intensität auftreten und sich bis zu heftiger Panik steigern.Bei akuten Angstattacken fokussiert sich die Aufmerksamkeit der Betroffenen auf das Schlimmste, was im Falle eines Falles eintreten könnte. Bei Höhenangst ist dies etwa ein Absturz, bei Klaustrophobie befürchtet man, zu ersticken oder erdrückt zu werden. Bei Platzangst kann der Worst Case eine drohende Ohnmacht, ein Herzinfarkt oder ein peinlicher Auftritt durch eine Ungeschicklichkeit sein. Wer die Möglichkeit hat, eine solche Situation zu verlassen, wird das auch tun. Wo keine Fluchtmöglichkeit besteht, so zum Beispiel im Falle von Klaustrophobie in einem stecken gebliebenen Aufzug, wird sich die Angst immer mehr steigern, bis zwanzig Minuten vergangen sind. Da der menschliche Körper nicht in der Lage ist, eine extreme Alarmbereitschaft länger aufrecht zu erhalten, flaut die Panik nach dieser Zeitspanne von alleine wieder ab. Der Organismus zieht die Notbremse, die manchmal auch in Form einer Ohnmacht auftreten kann.Einige Therapien setzen bei Phobien jeglicher Art genau an diesem Punkt an: Die Patienten sollen lernen, sich der Situation zu stellen, die solche Panikzustände auslöst. Die Patienten sollen in einer solchen Therapie lernen, dass die Angst überwunden werden kann, ohne dass das Befürchtete eintritt. Ein Psychologe begleitet die Betroffenen während dieses anstrengenden Lernprozesses.