Pflegeversicherung - Hilfe für Demenzkranke

Das Demenzgeld war eine Leistung der Pflegeversicherung, die für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz gezahlt wurde. Im alten Einteilungssystem wurde dieses der Pflegestufe 0 zugeordnet werden. Die Einteilung der finanziellen Pflegeunterstützung wird geändert, die sogenannten Pflegestufen werden in 2017 durch Pflegegrade ersetzt. Es wird in jedem Einzelfall durch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse - MDK- überprüft, ob und in welcher Höhe die Alltagskompetenz eingeschränkt ist.Je länger die Demenzerkrankung fortschreitet, desto mehr benötigen die Betroffenen Hilfe und Unterstützung bei den täglichen Verrichtungen.Das neue Pflegegesetz stärkt weiterhin konsequent den ambulanten Ansatz vor stationärer Unterbringung. Entsprechend werden die Pflegesachleistungen bei Pflege und Betreuung durch einen ambulanten Pflegedienst oder Tages- und Nachtpflege insbesondere für die zumeist zu Hause versorgten Demenzkranken mit der alten Pflegestufe 0 und Pflegebedürftigen mit Pflegestufe 1 besonders deutlich erhöht. In 2017 werden diese dann nämlich automatisch dem Pflegegrad 2 zugeordnet.Ab 2017 werden alle - Pflegebedürftige und Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz wie Demenzkranke, längerfristig psychisch Erkrankte oder geistig Behinderte je nach ihrer noch vorhandenen Selbstständigkeit in fünf Pflegegrade 1, 2, 3, 4 und 5 eingestuft. Sie erhalten, aufgrund dieses neuen Ansatzes und Einordnung die entsprechenden Leistungen aus derPflegeversicherung.