Periimplantitis - Ursachen und Behandlung

Implantate sind ästhetisch schön und kostenaufwendig. Auch als künstliche Zahnwurzel mit Krone sind sie anfällig für Entzündungen des umliegenden Zahnfleisches. Die periimplantäre Mukositis befällt die Mundschleimhaut, fortschreitend wird daraus die Periimplantitis, zusätzlich ist dann der Kieferknochen betroffen.Wird die Entzündung an den Implantaten rechtzeitig erkannt, lässt sich die Mukositis erfolgreich behandeln und klingt dann wieder ab. Wird sie zu spät behandelt, hat sich daraus bereits die Periimplantitis entwickelt, die unbehandelt zum Zahnverlust führen kann.Welche Ursachen hat die Periimplantitis?Ob an den eigenen Zähnen oder am Zahnersatz wie den Implantaten können sich Beläge anheften. Mancher meint, seinem künstlichen Zahn könne nichts mehr passieren, weil die Wurzel keine echte ist. Dabei ist gerade der implantierte Stift und der darauf sitzende Kronenkörper anfällig für Erkrankungen. Gründliche und regelmäßige Pflege ist beim Zahnersatz immer wichtig, bei Implantaten vielleicht noch etwas mehr. Die unzureichende Mundhygiene ist die Hauptursache für Erkrankungen wie die Mukositis und die Periimplantitis.Doch nicht alleine die mangelnde Gründlichkeit bei der Mundhygiene ist an einer solchen Erkrankung schuld, sondern auch Vorerkrankungen oder andere Einflüsse. Dazu zählt das Rauchen oder eine parodontale Vorgeschichte. Eine unbehandelte Parodontitis ist besonders ungünstig und Allgemeinerkrankungen wie Diabetes und Osteoporose sind ebenfalls eine schlechte Voraussetzung. Auch hormonelle Veränderungen können die Ursache für eine Periimplantitis sein, und natürlich wie bereits ausgeführt eine schlechte Implantat- und Zahnpflege.Symptome und BehandlungsmöglichkeitenEine beginnende Periimplantitis macht sich durch leichte Schmerzen am Zahnfleischrand des Implantates bemerkbar, sobald dieses beispielsweise beim Zähneputzen berührt wird. Auch ein gerötetes Zahnfleisch kann ein erster Hinweis auf die Erkrankung sein und spätestens, wenn das Implantat selber Schmerzen bereitet, sollte der Zahnarzt aufgesucht werden. Wenn jetzt nicht eingegriffen wird, äußert sich die Periimplantitis mit zusätzlichen Knochenschmerzen an der betroffenen Stelle, mit einem sich zurückziehenden Zahnfleischrand am Implantat oder sogar einer Lockerung des Implantates selbst.Der Zahnarzt hat beim Verdacht auf eine Periimplantitis die Möglichkeit, mittels eines Markertests herauszufinden, ob der Patient unter einer Periimplantitis leidet, sofern er das nicht augenscheinlich schon feststellen konnte. Dieser Markertest kann durch den Nachweis erhöhter körpereigener Stoffe - den sogenannten Kollagenasen - das Risiko für den parodontalen Gewebeabbau nachweisen. Hierbei handelt es sich um einen Enzymtest, mit einem Bakterientest ließen sich lediglich die Bakterien bestimmen, gegen die anschließend das passende Antibiotikum verordnet wurde. Für den Enzymtest wird mit einem Teststreifen direkt am Implantat eine Probe genommen. Sie kann innerhalb weniger Minuten in der Praxis ausgewertet werden und gibt sicher Aufschluss über ein vorhandenes Risiko für den Gewebeabbau. Die Behandlung erfolgt je nach Ergebnis durch die professionelle Reinigung des Implantates, durch die Gabe von Antibiotika, durch Lasertherapie oder bei einer schweren Periimplantitis durch eine chirurgische Maßnahme.