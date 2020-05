Parodontose verhindern und behandeln

Die Parodontitis ist eine Entzündung des Zahnbettes und ist umgangssprachlich auch als Parodontose bekannt. Das Zahnbett ist der Oberbegriff für das Bindegewebe, das Zahnfleisch und den Kieferknochen und dient dem Zahn als Verbindung mit dem Kiefer. Eine Parodontitis wird durch Bakterien hervorgerufen, die sich im Mund befinden.Bakterien können eine positive und eine negative Seite haben, nämlich dann, wenn sie nicht in dem Milieu leben, in das sie gehören. Die Bakterien, die zu einer Parodontitis führen, entstehen durch Nahrungsreste und Speichelbestandteile, die sich auf dem entstandenen Zahnbelag ansiedeln. Bei mangelnder Mundhygiene vermehren sich diese Keime. Die von ihnen ausgeschiedenen Toxine können eine Zahnfleischentzündung und eine Parodontitis auslösen. Die Gingivitis ist eine Entzündung des Zahnfleisches, die sich durch Zahnfleischbluten oder ein rötlich bis bläulich verfärbtes Zahnfleisch zeigt. Ist die Entzündung bis in das Zahnbett vorgedrungen, wird von einer Parodontitis gesprochen.Vorsorge und FrüherkennungDie beste Vorsorge ist eine gründliche und regelmäßig durchgeführte Mundhygiene. Dazu zählt nicht nur das korrekte Putzen der Zähne und der Zahnzwischenräume, sondern auch die regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt. Der Zahnbelag, der durch die mangelnde Mundhygiene entsteht, kann verkalken und entwickelt sich durch die im Speichel enthaltenen Mineralien zu Zahnstein. Zahnstein hat eine raue Oberfläche und begünstigt deshalb die Ausbreitung der Bakterien und die Entstehung der Parodontitis.Raucher sind wie Menschen, die es mit dem Zähne putzen nicht so genau nehmen, ebenfalls häufiger von Parodontitis betroffen. Auch eine falsche und unzureichende Ernährung oder Stoffwechselerkrankungen führen schneller zu dieser Zahnbettentzündung. Sie bleibt für lange Zeit unentdeckt, wer dazu noch zu selten den Zahnarzt zu Kontrollen aufsucht, bietet der Parodontitis beste Bedingungen.Wie kann die Parodontitis verhindert werden?Die Parodontitis lässt sich mit wenig Aufwand verhindern. Beim regelmäßigem, zweimal täglichen Zähneputzen sollte nicht nur eine Zahnbürste, sondern auch Zahnseide oder noch besser die Zahnzwischenraumbürstchen - sogenannte Interdentalbürstchen - verwendet werden. Sie beseitigen vor allem die Nahrungsrechte und Ablagerungen zwischen den Zähnen, dort, wo die normale Zahnbürste nicht hingelangt. In den Zwischenräumen können sich die Bakterien ungehindert einnisten und vermehren und so ihr zerstörerisches Werk durchführen. Eine abschließende Mundspülung mit einem Mundwasser kann weiterhin dazu beitragen, dass sich die Keime nicht ausbreiten.Der Zahnarztbesuch sollte regelmäßig stattfinden, nicht nur, um mögliche Schäden an den Zähnen rechtzeitig zu entdecken und behandeln. Er führt auch eine Kontrolle des Zahnfleisches durch und entfernt einmal jährlich kostenfrei Zahnsteinablagerungen. Wer seinen Zähnen etwas Gutes tun möchte, lässt einmal jährlich eine professionelle Zahnreinigung durchführen. Ist die Zahnbettentzündung festgestellt worden, erfolgt eine Behandlung mit speziellen Handinstrumenten, wodurch die Entzündung gestoppt werden kann.