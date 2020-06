PARKINSON

Parkinson - Hirnstimulation durch Elektroden

Parkinson ist eine neurologische Erkrankung, bei der im Mittelhirn Nervenzellen absterben. Die Erkrankung führt zu Bewegungsarmut, Muskelsteifheit, Muskelanspannung, instabiler Körperhaltung und weiteren Begleiterscheinungen. Allerdings ist die heutige Medizin dank jahrelanger Forschung weit fortgeschritten und auch für die Parkinson-Krankheit gibt es heute spezielle Behandlungsmöglichkeiten.Neben einer medikamentösen Behandlungsform ist heute bei einer schwerwiegenden, beziehungsweise fortgeschrittenen, Parkinson Erkrankung das Einsetzen von Elektroden im Gehirn zur Stimulation der Nerven eine sehr gute und ansprechende Therapie. Vor allem dann, wenn die medikamentöse Wirkung nicht mehr gegeben ist, greifen Ärzte auf die Hirnstimulation zurück, um den Patienten zu helfen. Durch das Einpflanzen dieser Elektroden in gezielt ausgewählte Areale des menschlichen Gehirns wird mit elektronischen Impulsen verhindert, dass sich die Nervenzellen unkoordiniert verhalten. Dadurch werden die typischen Krankheitssymptome, wie das Zittern oder die Steifheit der Muskeln, reduziert oder gänzlich unterdrückt. Dank dieser Elektroden können die Betroffenen ihre körperliche Mobilität wieder erlangen und ihren alltäglichen Tätigkeiten ohne größere Probleme nachgehen. Die Lebensqualität der Patienten wird dank dieser Operation gesteigert.Laut einer Studie britischer Mediziner, an der 366 Patienten teilnahmen und entweder medikamentös oder durch Hirnstimulation behandelt wurden, fühlten sich die Parkinson Erkrankten, deren Nervenzellen stimuliert wurden, nach diesem Eingriff körperlich deutlich wohler. Sie konnten wieder aktiver am Leben teilnehmen und waren in ihren Bewegungen nicht mehr so eingeschränkt. Im Gegensatz zu den unoperierten Patienten war bei den operierten Teilnehmern eine deutliche Steigerung ihrer Lebensqualität zu verzeichnen.Jedoch verbirgt dieser Eingriff in der Neurochirurgie auch hohe und nicht zu unterschätzende Risiken. Selbst innerhalb dieser Studie litten die Patienten unter diversen Folgeerscheinungen. Durchschnittlich jeder fünfte operierte Parkinson-Erkrankte klagte über verschiedene Nebenwirkungen, die meist in Begleitung einer Infektion auftraten. Letztendlich gab es sogar einen Todesfall unter den Teilnehmern. Dennoch hat die Hirnstimulation innerhalb der Behandlungsmöglichkeiten für Parkinson-Erkrankte einen hohen und wichtigen Stellenwert erreicht. Genauestens zu prüfen ist nur, für welche Patienten der Eingriff am ehesten in Frage kommt und welche davon auch wirklich profitieren können.Quelle: Chirurgie Portal