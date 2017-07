Panikstörungen - Ängste kontrollieren

Panikstörungen sind Angststörungen, die verschiedene Ursachen haben können. Sie äußern sich in Panikattacken, also plötzliche Anfälle von Angst, die subjektiv gesehen keine Gefahr darstellen. Der Patient empfindet aber diese Angst, der Körper reagiert darauf mit einer erhöhten Ausschüttung von Adrenalin, eine Flucht- bzw. Kampfreaktion wird vorbereitet. Eine Panikstörung liegt dann vor, wenn der Patient mehrere Attacken im Monat erleidet. Es stellt sich in weiterer Folge die Angst vor der Angst ein, man fürchtet sich schon vor dem nächsten Anfall. Das hat zur Folge, dass das tägliche Leben für die Betroffenen beeinträchtigt wird. Personen haben Angst, im Zustand einer Panikattacke nicht schnell genug fliehen zu können und vermeiden zum Beispiel enge Räume oder Menschenansammlungen.Mit einem Anfall gehen körperliche Symptome wie Schweißausbrüche, Herzrasen oder Zittern einher. Der Arzt muss abklären, woher diese Störung kommt. Oft sind sie gepaart mit Phobien, also diversen Ängsten. Eine Panikstörung kann auch in Zusammenhang mit Depressionen auftreten. Eine Panikstörung liegt dann vor, wenn der Patient unbegründet Angst hat, er also in einer Situation nicht um seine Gesundheit oder gar sein Leben fürchten muss. Emotionaler oder körperlicher Stress können eine Panikattacke auslösen. Das kann der Verlust des Arbeitsplatzes oder der Tod einer Person sein, die dem Patienten sehr nahe stand.Es sind etwa 2 bis 3 % aller Menschen, die an einer Panikstörung leiden. Meist treten die ersten Symptome zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auf. Behandelt wird eine Panikstörung mit Medikamenten, hier vor allem Antidepressiva, die geringe Nebenwirkungen haben. Unterstützt wird die Behandlung durch eine kognitive Verhaltenstherapie. In dieser lernt der Patient, wie er seine Angst kontrollieren kann. Dabei wird er im Rahmen der Therapie langsam zu Situationen geführt, in denen die Attacken auftreten. Der Teufelskreis und das Vermeidungsverhalten werden somit durchbrochen. Die Patienten erlernen während der Therapie auch Techniken zur Entspannung, diese sollen sie während einer Angstsituation anwenden.