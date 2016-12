ÄNGSTE

Panikattacken sind therapeutisch behandelbar

Angst ist ein bedrückendes Gefühl, das bei drohenden Gefahren und hohem Druck jedoch durchaus seine Berechtigung hat. Wenn Angstzustände dagegen eine unangemessene Ausprägung annehmen und den Alltag der betroffenen Personen stark beeinträchtigen, spricht man von einer Angststörung. Im Gegensatz zu Phobien, die sich jeweils auf einen bestimmten Gegenstand der Angst beziehen, sind Angststörungen eher allgemein. Dies gilt auch für Panikattacken: selbst für den Betroffenen ist der unmittelbare Auslöser kaum erkennbar.Ein Panikanfall ist mit heftigen körperlichen Reaktionen wie Herzrasen, Zittern Schweißausbrüchen, Atemnot und Beklemmungen in der Brust verbunden. Die Umgebung wirkt verschwommen, so dass die Betroffenen oftmals glauben, geistig nicht ganz beieinander zu sein. Häufig haben sie auch den Eindruck, kurz vor einem Herzanfall zu stehen. Das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, lässt in vielen Fällen Todesangst aufkommen.Menschen, die von einer Panikattacke heimgesucht werden, wissen sich in ihrer Not meist keine andere Hilfe, als den Ort, an dem sie sich befinden, fluchtartig zu verlassen oder einen Notarzt zu Hilfe zu rufen. Wenn solche Anfälle sich wiederholen, lassen sie sich kaum von einem Arzt beruhigen, auch wenn dieser ihnen versichert, dass ihnen körperlich nichts fehlt. Panikstörungen können durch andauernde Anspannung oder einen längeren Zustand körperlicher Schwäche begünstigt werden. Dabei spielen Stress, Übermüdung, aber auch erhöhter Kaffee- und Nikotinkonsum eine Rolle. Ob eine Panikattacke eintritt oder sich gar wiederholt, hängt davon ab, wie bestimmte körperliche Symptome von den Betroffenen gedeutet werden.Bei Menschen, die sich mit verstärkter Aufmerksam ihren Körperfunktionen zuwenden und diese überwachen, kann eine erhöhte Besorgnis zu einem Teufelskreis der Angst führen, wenn beispielsweise jede Beschleunigung des Herzschlags zu einem Panikanfall führt. Panikattacken werden, wenn körperliche Ursachen ausgeschlossen werden können, mit Hilfe der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt. Hierbei lernen die Betroffenen einerseits, auftretende körperliche Symptome besser zu verstehen, außerdem werden sie auch mit Techniken der Angstbewältigung vertraut gemacht.