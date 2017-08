Ohrentropfen - in der Hand vorwärmen

Zur Behandlung von Erkrankungen im Ohr werden Ohrentropfen verschrieben. Kommt es im Ohr zu Entzündungen, können diese mit Ohrentropfen behandelt werden. Das Ohr ist ein sehr empfindliches Organ, daher braucht es besondere Aufmerksamkeit, wenn es plötzlich schmerzt. Im Ohr können viele Krankheiten entstehen, am häufigsten kommen Entzündungen vor. Aber auch Dermatosen im Gehörgang oder Vereiterungen im Bereich des Trommelfells, die auftreten, müssen behandelt werden. Ohrentropfen wirken schmerzstillend und entzündungshemmend. Sie werden in den Gehörgang getropft, empfehlenswert ist es, sie vorher in der Hand vorzuwärmen.In den Ohrentropfen sind Wirkstoffe enthalten, die direkt dort wirken, wo der Schmerz ist. Neben den Wirkstoffen findet man in Ohrentropfen noch Öle, Glycerol und Wasser. Ohrentropfen können vielseitig wirken. So sind sie antimikrobiell, entzündungshemmend und schmerzstillend. Bei Pilzerkrankungen im Ohr werden sogenannte Antimykotika eingesetzt. Aber auch lokal betäubend können Ohrentropfen wirken. Viele Personen leiden unter vermehrter Bildung von Ohrenschmalz. Dieses kann auf herkömmliche Weise nicht entfernt werden, Ohrentropfen, die den Pfropf erweichen, müssen ins Ohr eingetropft werden. Nachdem der Pfropf weich genug ist, kann er ausgespült werden.Bei der Anwendung ist es wichtig, dass der Wirkstoff auch ins Ohr fließen kann. Dazu legt man sich auf die Seite des gesunden Ohrs und tropft das Kranke ein. In dieser Stellung sollte man noch etwas liegen bleiben, damit sich die Ohrentropfen im Ohr verteilen können. Sind beide Ohren betroffen, tropft man erst ein Ohr ein, wartet dann etwa 10 Minuten, bevor man das andere Ohr eintropft. Es hilft auch, wenn man das Ohr abdichtet. So stellt man sicher, dass die Ohrentropfen nicht aus dem Ohr fließen können. Auch Ohrentropfen können Nebenwirkungen haben. Häufig tritt ein Juckreiz auf, da die Haut gereizt wird. Selten kommt es zu einer allergischen Reaktion. Ist in den Ohrentropfen Phenazon enthalten, dürfen diese bei Entzündungen des Gehörgangs nicht verwendet werden.