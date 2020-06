Nierensteine - Vorsicht Nierenkolik

Bilden sich Kristalle, aus den Salzen, die im Urin vorahnden sind, entstehen Nierensteine. Wenn sie nicht wandern, weiß man oft gar nicht, da man welche hat, da die keine Schmerzen verursachen. Erst wenn sie in den Harnleiter gelangen, bekommt der Betroffene Schmerzen. Der Harnleiter versucht, den Nierenstein weiterzutransportieren und spannt sich dabei krampfartig an. Dadurch entstehen die bei Nierensteinen typischen Krämpfe im Bereich der Nierengegend. Sie zählen zu dem schlimmsten Schmerzen, die ein Mensch haben kann. Da die Nierensteine oft Kanten haben, können sie die Schleimhaut um Harnleiter verletzen. Das Blut ist im Urin deutlich sichtbar.Kleinere Steine können den Harnleiter passieren und werden zusammen mit dem Urin, auch unbemerkt, ausgeschieden. Kommt es zu einer Verstopfung des Harnleiters durch einen Nierenstein, staut sich der Harn, es kommt zu einer Nierenkolik. Nierensteine werden mittels Ultraschall diagnostiziert. Ebenfalls gibt eine Blut- und Urinuntersuchung Aufschluss darüber, ob der Patient an Nierensteinen leidet. Zur Schmerzbehandlung bekommt der Patient ein Medikament, das krampflösend wirkt. Es wird dem Patienten empfohlen, viel zu trinken, damit der Nierenstein von selbst abgeht. Ist das nicht der Fall, muss ein operativer Eingriff erfolgen. Dank der modernen Medizin ist kein Öffnen der Bauchdecke mehr notwendig, ein Zertrümmern mit Stoßwellen reicht in den meisten Fällen aus, um den Stein zu zerkleinern, damit er abgehen kann.Eine andere Möglichkeit, den Nierenstein zu entfernen, ist mit einem Endoskop. Eine Medikamententherapie kann den Nierenstein auflösen, es kommt darauf an, um welche Art Stein es sich handelt. Hat man einmal einen Nierenstein bekommen, ist die Chance groß, dass sich weitere bilden. Vorbeugen kann man Nierensteine mit gesunder Ernährung. Die Trinkmenge spielt eine große Rolle, etwa 3 bis 4 Liter täglich sollten es sein. Bewegung ist ebenfalls notwendig, damit man die Entstehung von Nierensteinen vermeidet. Übergewichtige Personen sind öfter davon betroffen, daher ist eine Reduktion des Gewichtes notwendig.