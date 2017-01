Nierenfunktion stärken

Die Nieren leisten im Körper Schwerstarbeit. Sie transportieren täglich 300-mal rund 6 Liter Blut, das sind insgesamt 1.800 Liter, die durch beide Nieren fließen. Sie filtern ständig Schadstoffe aus dem Blut, um keine Vergiftung des Körpers zu verursachen. Kranke Nieren können diese Funktion nicht mehr erfüllen. Um den Körper nicht zu vergiften, muss eine Maschine, nämlich das Dialysegerät die Funktion der Nieren übernehmen. Erste Anzeichen für eine Fehlfunktion können Leistungsschwäche und Müdigkeit sein. Daher ist es besonders wichtig, die Nieren gesund zu erhalten.Natürlich ist in erster Linie gesunde Ernährung wichtig, um die Nierenfunktion aufrechtzuerhalten. Sport und Bewegung tragen ebenso dazu bei, dass die Nieren lange gesund bleiben. Personen, die an Diabetes leiden, haben meist auch Probleme mit den Nieren. Die regelmäßige Kontrolle des Blutzuckers spielt bei der Nierengesundheit eine große Rolle. Auch der Blutdruck hat Einfluss auf die Funktion der Nieren. Daher muss dieser regelmäßig überprüft werden. Dazu ist es nicht notwendig den Arzt aufzusuchen, denn ein Blutdruckmessgerät bekommt man schon recht günstig. Diese Investition lohnt sich auf jeden Fall. Rauchen verursacht Durchblutungsstörungen, daher muss auf Nikotin verzichtet werden.Alkohol enthält Schadstoffe, die Nieren müssen daher noch mehr Arbeit leisten, um die Giftstoffe herauszufiltern. Alkohol ist nur in Maßen zu genießen, wer auf sein Feierabendbier nicht verzichten will, sollte auf die alkoholfreie Variante umsteigen. Viele Medikamente wirken sich auf die Nieren aus, das bedeutet, dass Personen mit Nierenleiden diese nicht verabreicht bekommen dürfen. Doch auch für eine gesunde Niere ist die Einnahme von Medikamenten Stress. Wenn möglich sollte auf Medikamente zurückgegriffen werden, die die Nieren nicht zu sehr belasten. Eine eigentlich harmlose Blasenentzündung kann sich auf die Nieren auswirken. Daher muss diese schnell behandelt werden. Bei jeder Gesundenuntersuchung sollte auch die Funktion der Nieren überprüft werden. Je schneller man eine Erkrankung erkennt, umso größer sind die Chancen, sie völlig auszuheilen.