MIGRÄNE

Neue Medikamente geben Hoffnung bei Migräne

Etwa jeder Zehnte hat schon Probleme mit ihr gehabt: Die Migräne mit ihren heftigen, pulsierenden Kopfschmerzen gilt als Volkskrankheit und befindet sich unter den vier Krankheiten, die ihre Patienten am meisten beeinträchtigen. Die Auslöser sind dabei vielseitig und häufig nicht eindeutig zu klären: So können neben rein organischen Beschwerden auch Alkohol und vor allem Stress die Ursache der Erkrankung sein, aber auch völlig andere Dinge.Wie die Migräne an sich funktioniert, ist hingegen mittlerweile verhältnismäßig klar: Es handelt sich dabei um ein Zusammenspiel aus den Hirnhäuten und Blutgefäßen sowie einer Reizung des Trigeminusnervs. Dieser verläuft über eine Gesichtshälfte und sendet durch die Überreizung den normalen Arterienpuls als Schmerzempfinden an das Gehirn.Eine zweite Theorie sucht die Ursache im Stammhirn: Bei den neuronalen Signalen der dort befindlichen Nervenzellen entsteht eine Spannung, die wellenartig durch die Zelle geht. Diese versucht dies anschließend entgegengesetzt auszugleichen und überreagiert dabei: Das Ergebnis ist eine "Hyperpolarisation", in deren Verlauf keine Impulse weitergeleitet werden können.Um den vom Schmerz gebeutelten Patienten Erleichterung zu verschaffe, hat man bisher - wenn die Attacken eher selten vorkamen - auf klassische Schmerzmittel oder auch spezielle Migränemittel bei schweren Attacken gesetzt. Des Weiteren wurden Erfolge bei Schulungen für den Umgang mit der Migräne festgestellt. Welche dieser Behandlungen in Frage kommt, ist individuell verschieden.Gerade für Patienten, bei denen keines dieser Mittel Wirkung zeigt, birgt das von Bakterien gebildete Gift Botulintoxin - aus der Schönheitschirurgie besser bekannt als Botox - neue Hoffnung. Es wird an sieben verschiedenen Stellen an Kopf und Nacken injiziert und muss regelmäßig wiederholt werden. Seine Wirkweise ist noch unklar, hängt aber vermutlich mit der Blockierung von Botenstoffen zusammen. Seine Wirksamkeit zur Prophylaxe von Anfällen ist hingegen bereits wissenschaftlich bewiesen worden, und Oktober oder November dieses Jahres ist eine Zulassung zu erwarten.Eine Alleinlösung für das Migräneproblem wird Botox jedoch nicht sein: Eine Kombination mit herkömmlichen Präparaten sowie sportliche Betätigung und spezielle Kurse bleibt ratsam, um der Migräne effektiv entgegenzuwirken.