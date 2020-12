Neue Forschungsergebnisse bei Epilepsie

Die Epilepsie zählt zu den häufigsten neurologischen Krankheiten, die weltweit diagnostiziert werden. Für die Erkrankten ist sie eine erhebliche Belastung. Epilepsie ist aber vor allem eine Gefahr, denn ein einziger Anfall kann genügen, um im Gehirn bleibende Schäden zu hinterlassen.Bislang war unklar, wodurch die Epilepsie genau entsteht. Neueste Forschungen sind dem Phänomen jetzt näher gekommen. Verantwortlich für die Entstehung der Krankheit ist demnach ein so genanntes Schlüsselmolekül, ein Baustein des Kalziumkanals. Kalziumkanäle arbeiten in den Nervenzellen als eine Art Schleuse, die dafür sorgen, dass Kalzium-Ionen im Gehirn ihrer Aufgabe zur Informationsverarbeitung nachkommen können.Die Produktion dieses Kanal-Bausteins wird bei einem epileptischen Anfall erhöht, allerdings sterben dabei auch Nervenzellen in bestimmten Hirnregionen ab. Diese Zellzerstörung ist ausschlaggebend für eine chronische Epilepsie. Nun sollen entsprechende Medikamente entwickelt werden, die bei einem Anfall die starke Produktion der Kalzium-Bausteine reduzieren sollen. Auf diese Weise könnte auch ein chronischer Verlauf der Krankheit verhindert werden.Für viele an Epilepsie erkrankte Menschen sind diese Ergebnisse an neue Hoffnung geknüpft. Denn auch wenn die meisten Epilepsiepatienten recht gut mit Medikamenten behandelt werden können, so gibt es doch eine hohe Zahl an Erkrankten, die täglich bis zu 100 Anfälle durchleiden müssen. Das macht ein normales Leben unmöglich.Quelle: Chirurgie Portal