Netzhautablösung - eingeschränktes Gesichtsfeld

Eine Netzhautablösung bemerkt der Patient, indem er entweder schwarze Punkte oder Blitze vor den Augen sieht. Viele Betroffene messen dem keine Bedeutung bei, es sollte aber der Augenarzt aufgesucht werden, um kontrollieren zu lassen, ob es sich um eine Netzhautablösung handelt. Wird die Krankheit nicht behandelt, wird das Gesichtsfeld im weiteren Verlauf eingeschränkt. Patienten berichten, dass sie das Gefühl haben, an der Seite ständig eine Mauer zu sehen. Andere Personen sehen die Umwelt wie durch einen Vorhang. Ohne Behandlung erblinden die Patienten. Das Gefährliche an der Netzhautablösung ist, dass sie keine Schmerzen verursacht.Der Augenarzt befragt den Patienten nach den Symptomen, danach erfolgt die Untersuchung des Augenhintergrundes. Damit die Pupillen erweitert werden, bekommt man spezielle Augentropfen, die Pupillen erweiternd wirken. Mit einer Lampe leuchtet der Augenarzt in das Auge und kann so den Grund der Netzhautablösung sehen. Leidet der Patient unter Blutungen im Auge, kann diese Art der Untersuchung nicht durchgeführt werden, dann wird das Auge per Ultraschall untersucht. Oft ist ein Riss durch eine Verletzung die Ursache dafür, dass sich die Netzhaut ablöst. Kurzsichtige Patienten sind öfter von einer Netzhautablösung betroffen. Es wird auch vermutet, dass die Krankheit erblich bedingt ist, da sie in einigen Familien vermehrt vorkommt.Wird die Netzhautablösung diagnostiziert, stehen die Chancen gut, wieder völlig geheilt zu werden. Es gibt verschiedene Operationsmethoden, die, je nach Ausmaß angewendet werden. Bei kleineren Ablösungen wird ein Laser eingesetzt. Dieser erzeugt kleine Verletzungen an den Rändern der abgelösten Netzhaut und ermöglicht der Aderhaut wieder zusammenzuwachsen. Je nach Operationsmethode bekommt der Patient eine örtliche Betäubung oder eine Vollnarkose. Die Operation dauert nur kurz, sodass man am selben Tag die Klinik wieder verlassen kann. Um der Netzhautablösung vorzubeugen, sollten Risikopatienten, dazu gehören Diabetiker und Kurzsichtige, sich regelmäßig vom Augenarzt untersuchen lassen, um Folgeschäden, wie eine Erblindung, zu vermeiden.