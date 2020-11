Nervenschmerzen - heftige Neuralgie

Nervenschmerzen werden auch als Neuralgien bezeichnet. Sie sind ein Zeichen dafür, dass eine Schädigung im Bereich des Nervensystems vorliegt. Nervenschmerzen können unterschiedliche Ursachen haben. Oft treten sie nach einer Operation auf, wenn während des Eingriffs die Nervenbahnen geschädigt wurden. Bei Personen, die an Diabetes leiden, werden Nervenschmerzen ebenso gehäuft beobachtet, wie bei Alkoholmissbrauch. Nerven haben die Aufgabe, die von den Körperteilen erfassten Informationen, wie zum Beispiel Wärme, Kälte oder Schmerz an das Gehirn weiterzuleiten. Dieses wiederum löst eine entsprechende Reaktion aus. Fasst man etwas Heißes an, läuft diese Information über die Nervenbahn, das Gehirn gibt den Befehl, den schmerzenden Körperteil von der heißen Quelle zu entfernen.Nervenschmerzen können durch Stoffwechselerkrankungen oder Infektionen entstehen. Ein häufiger Grund für stechende und brennende Schmerzen ist in vielen Fällen ein Bandscheibenvorfall. Der Schmerz entwickelt sich an einer bestimmten Stelle des Körpers und strahlt dann aus. Ist man von solchen Schmerzen betroffen, kann man selbst den Schmerz nicht lokalisieren. Nur der Arzt kann feststellen, von welcher Region der Nervenschmerz ausgeht. Durch die Nervenschmerzen können Angstzustände, Unruhe und Schlafstörungen auftreten. Eine Behandlung durch den Facharzt, also dem Neurologen ist unbedingt erforderlich.Ein eingeklemmter Nerv kommt sehr häufig vor. Durch eine unbedachte Bewegung kann es leicht passieren. Bereiche, die davon besonders betroffen sind, sind der Nacken und die Rücken. Die Schmerzen sind groß und die Bewegungsfähigkeit ist eingeschränkt. Meist kann man dieses Problem selbst beheben. Ein Chiropraktiker kann den eingeklemmten Nerv wieder in seine richtige Position bringen. Je nachdem, woher die Nervenschmerzen rühren, können sie mit Medikamenten oder einer Operation behandelt werden. Aber auch auf Akupunktur sprechen Nervenschmerzen gut an. Eine weitere Methode, Nervenschmerzen zu lindern, ist die Elektrotherapie. Der Patient bekommt an den schmerzenden Stellen Elektroden aufgeklebt, die dann unter Strom gesetzt werden. Der Patient verspürt nur ein leichtes Kribbeln, schmerzhaft ist diese Behandlung nicht.