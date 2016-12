Nelken - brennend scharf und würzig

Der Gewürznelkenbaum ist ursprünglich auf den Molukken beheimatet, einer indonesischen Inselgruppe. Das, was wir als Gewürznelken oder auch bloß Nelken kennen, sind die getrockneten Blütenknospen des Baumes. Bereits mehrere Jahrhunderte vor Christus wurden sie in China verwendet, im achten Jahrhundert nach Christus gelangten sie auch nach Europa. Bis ins 17. Jahrhundert hinein hatten die Niederländer das Monopol auf den Nelkenhandel und verschifften die Pflanze vor allem von Ambon aus auf andere indonesische Inseln. Später wurden Nelkenbäume auch nach Madagaskar, Westindien und Sansibar gebracht. Obwohl Nelken heute weltweit angebaut werden, stammen die besten aus Madagaskar, aus Sansibar und von den Molukken.Der typische Geruch und Geschmack von Gewürznelken stammt von den darin enthaltenen ätherischen Ölen. Ganze Nelken werden bei uns traditionell dazu verwendet, um Rotkohl und Sauerkraut zu würzen, darüber hinaus kommen sie auch in Saucen, Marinaden, zu Fleisch, Fisch und im Glühwein zur Verwendung. Da es nicht besonders angenehm ist, auf den Nelken herum zu kauen, fischt man sie nach der Zubereitung von Speisen und Getränken hinaus. Bei Zahnschmerzen bringt das Kauen auf den würzigen Blütenknospen allerdings Erleichterung, da das enthaltene Nelkenöl leicht betäubend wirkt. Nelken gehören auch zu den typischen in der Weihnachtsbäckerei verwendeten Gewürzen, außerdem sind sie oft Bestandteil von Curry-Gewürzmischungen.Frische ganze Nelken geben ein wenig Öl ab, wenn man ihren Stiel fest gegen den Fingernagel drückt. Ein Schwimmtest lässt ebenfalls Rückschluss auf ihre Frische zu: Frische und hochwertige Nelken sinken im Wasserbad zu Boden oder stellen sich senkrecht auf, zu trockene Nelken dagegen schwimmen waagerecht im Wasser.Ganze Nelken halten sich über mehrere Jahre, wenn sie in einem dunklen, trockenen und kühlen Ort gut verschlossen aufbewahrt werden. Nelkenpulver verliert durch Licht, Wärme und Feuchtigkeit an Aroma und Würzkraft, weshalb es ebenfalls dunkel und gut verschlossen aufbewahrt werden sollte. Nelkenpulver ist nach dem Öffnen etwa sechs Monate lang haltbar.