Natürliche Mittel gegen Neurodermitis

Neurodermitis ist eine Hauterkrankung, die sich durch Rötung und Jucken äußert. Oft handelt es sich dabei auch um nässende Ekzeme. Die Krankheit verläuft in Schüben und ist nicht heilbar. Das Erscheinungsbild ist vom Lebensalter abhängig. Für den Betroffenen ist die Neurodermitis nicht nur körperlich, sondern auch seelisch sehr belastend. Meist wird sie mit starken Medikamenten behandelt. Diese enthalten oft Cortison. Da sich die Haut schuppt, werden dem Betroffenen Ölbäder empfohlen. Um die Symptome zu lindern, kann man verschiedene Heilpflanzen einsetzen.Äußerlich verwendet man Ringelblumensalbe, mit der man die betroffenen Stellen eincremt. Auch Kamille wirkt sich positiv auf das Hautbild aus. Kamille kann als Salbe oder als Tee aufgetragen werden. Wichtig ist es auch, dass die Haut viel Luft bekommt, wobei auf das Eincremen mit einer fetthaltigen Salbe nicht vergessen werden darf. Borretschöl ist ein gutes Mittel, um die Symptome zu lindern. Täglich einmal sollte ein Teelöffel davon genommen werden. Nachtkerzenöl hilft ebenso. In der Apotheke bekommt man Kapseln, in denen das Öl enthalten ist. Bei Juckreiz empfiehlt sich ein Sud aus Eichenrinde, mit dem die Betroffenen Stellen betupft werden.Zwei Mal in der Woche sollte ein Bad genommen werden. In das Badewasser kommt Salz aus dem Toten Meer. Ebenso kann man einen Esslöffel Olivenöl und ¼ Liter Milch in das Badewasser geben. Brunnenkresse enthält Stoffe, die Neurodermitis lindern. Daher sollte man täglich einen Esslöffel davon zu sich nehmen. Johanniskrautöl wirkt antikbakteriell und entzündungshemmend. Daher kann es dünn auf die betroffenen Stellen aufgebracht werden. Bei einem Schub, der mit starkem Juckreiz verbunden ist, hilft es, einen Eisbeutel aufzulegen. Bei der Kleidung soll der Kontakt mit Wolle vermieden werden. Sinnvoll ist es, Kleidung aus Naturfasern, wie Leinen oder Baumwolle zu tragen. Neurodermitis ist nicht heilbar, aber mit einigen Mitteln aus der Natur können die Beschwerden gelindert werden.