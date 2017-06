Nasenbluten - aufrecht sitzen

Nasenbluten bekommt man, wenn ein Blutgefäß in der Nasenschleimhaut platzt. Entweder wird die Verletzung durch äußere Einflüsse, wie einem Schlag oder durch eine Krankheit hervorgerufen. Schon kleine Stöße können dazu führen, dass ein Blutgefäß platzt und es zum Nasenbluten kommt. Meist verliert man nicht viel Blut, sollte man die Blutung allerdings nicht stoppen können, tritt ein schwerer Blutverlust ein, ein Kreislaufschock ist die Folge. Nasenbluten kann jedoch auch ein Symptom einer Krankheit sein. Besonders bei Erkältungen, wo man sich öfter die Nase putzen muss, tritt das Nasenbluten auf. Leidet man unter Bluthochdruck, steigt die Gefahr, dass Blutgefäße in der Nase platzen.Kinder leiden häufiger unter Nasenbluten. Dauert die Blutung länger als 15 Minuten, sollte der Arzt aufgesucht werden. Es könnte sich um eine Störung der Blutgerinnung handeln. Auch trockene Heizungsluft kann die Ursache von Nasenbluten sein. Die Schleimhäute werden ausgetrocknet, daher blutet man im Winter öfter aus der Nase, vor allem dann, wenn die Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu niedrig ist. Hat man Nasenbluten, sollte man aufrecht sitzen, die Nasenflügel zusammenpressen und einen kalten Umschlag im Nacken auflegen. Völlig falsch ist es, den Kopf in den Nacken zu legen, denn so kann das Blut in den Rachen strömen, man schluckt es und in weiterer Folge kann es zu Erbrechen kommen.Wer öfter unter Nasenbluten leidet, sollte die Ursache vom Arzt abklären lassen. Schmerzmittel, in denen Acetylsalicylsäure enthalten ist, verdünnen das Blut, die Wahrscheinlichkeit davon Nasenbluten zu bekommen, ist groß. Der Arzt kann bei häufigem Nasenbluten helfen, indem er eine Tamponade auf das Blutgefäß in der Nase drückt. Tritt das Nasenbluten häufig auf, kann auch das Gefäß mit einer sogenannten bipolaren Pinzette verödet werden. Handelt es sich um eine Begleiterscheinung einer Krankheit, wie zum Beispiel Bluthochdruck, wird die ursächliche Krankheit behandelt. Nur in den seltensten Fällen ist es notwendig, eine Gefäßunterbindung in Vollnarkose durchzuführen.