Nährstoffe für graue Gehirnzellen

Ein gesundes Gehirn muss sein, denn es leistet den ganzen Tag über viel. Obwohl es nur etwa 2 % des gesamten Körpergewichtes eines Menschen wiegt, so braucht es 20 % des Sauerstoffverbrauchs und des Stoffwechselgrundumsatzes. Muss man sein Gehirn im Beruf zu sehr anstrengen, fühlt man sich bald müde, man ist nicht mehr aufnahmefähig und ist ausgelaugt. Damit das Gehirn wieder frische Energie bekommt, sind einige Nahrungsmittel dabei behilflich. Alle Nährstoffe, die man zu sich nimmt, beeinflussen die Gehirnzellen. Das Gehirn muss immer gut durchblutet sein, damit wird der Hirnstoffwechsel auf Dauer verbessert.In den Lebensmitteln, die die geistige Fitness erhalten, sollten Vorstufen von Neurotransmittern enthalten sein. Auch Spurenelemente wie Kalium, Selen, Zink und Phosphor braucht das Gehirn. Über die Nahrung können diese Spurenelemente dem Hirn zugeführt werden. Enthalten sind diese Stoffe in Äpfeln, Rosinen, Fischen, Soja, Spinat, Knoblauch, Erdbeeren und Brokkoli. Nüsse sind besonders gut für die Gehirnfunktion, da sie neben den Vitaminen E und B auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten. Nüsse sind sehr kalorienreich, jedoch immerhin noch viel gesünder als Knabbergebäck oder Chips. Wer zu Übergewicht neigt, sollte daher nur wenige Nüsse am Tag essen.Als Alternative bieten sich Birnen an. Sie haben nur 55 Kalorien pro 100 Gramm. Essen sollte man saftige Birnen, denn deren Inhaltsstoffe werden besser vom Körper aufgenommen und verwertet. Wer also konzentriert arbeiten muss, und gleichzeitig Nervosität und Erschöpfung vorbeugen möchte, sollte auf die tägliche Birne nicht verzichten. Diese kann man auch in Obstsalate, Müsli oder Joghurt geben. Beim Gemüse stärkt der Brokkoli das Gehirn ebenso wie der Spinat. Als Gewürz sollte auf keinen Fall Knoblauch fehlen. Auf dem Speiseplan sollte auch Fisch stehen, denn auch er gehört zu den Nahrungsmitteln, die gut für die Leistung des Gehirns sind. Ein Obstsalat sollte neben Brombeeren, Rosinen auch Erdbeeren enthalten. Wer gerne zwischendurch einmal etwas Süßes möchte, sollte zu getrockneten Pflaumen greifen. Auch sie gehören zu den Nahrungsmitteln, die das Gehirn stärken.