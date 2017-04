Mundsprays überdecken Gerüche

Nach dem Essen bietet sich nicht immer die Gelegenheit, sich die Zähne zu putzen. Man möchte frischen Atem haben. Mundsprays sind die Alternative, wenn gerade keine Möglichkeit ist, sich die Zähne zu putzen. Es sind kleine Sprays, die in jeder Handtasche Platz haben. Zu kaufen bekommt man sie entweder mit oder ohne FCKW in Drogeriemärkten, Supermärkten oder Apotheken. Ist man umweltbewusst besorgt man sich ein Mundspray ohne Treibgas. Um es zu benutzen, drückt man einfach einmal auf den Mechanismus und sprüht es in den offenen Mund. Das Mundspray überdeckt Gerüche und verleiht frischen Atem. Trotzdem ersetzt es keine Zahnhygiene, es dient nur dazu, sich frisch zu fühlen.Es gibt 2 Arten von Mundsprays, die kosmetischen und die medizinischen. Medizinische Mundsprays kommen dann zur Anwendung, wenn man unter Entzündungen im Hals- Mund- oder Rachenbereich leidet. Diese Sprays sind nur in Apotheken erhältlich und dürfen nur so lange angewendet werden, bis die Entzündung abgeklungen ist. Auch das kosmetische Mundspray sollte nicht ständig angewendet werden, da sonst ein Gewöhnungseffekt eintritt, zusätzlich werden die Geschmacksnerven irritiert. Viele Mundsprays enthalten Alkohol, wer das nicht möchte, sollte sich die Inhaltsstoffe vor dem Kauf ansehen. Mundsprays töten Bakterien ab, die Mundgeruch verursachen. Da das Spray bis in den hinteren Teil des Mundraumes kommt, werden die Bakterien auch dort abgetötet.Es reicht, 1 bis 2 Mal in den Mund zu sprühen, andernfalls könnten die Schleimhäute gereizt werden. Mundsprays enthalten Aromen, meist werden Minze, Menthol oder Eukalyptus verwendet. Die Sprays können mehrmals täglich angewendet werden, jedoch nicht gleich nach dem Zähneputzen, da dies keinen Sinn ergibt. Nach dem Essen, bevor man das Mundspray anwendet, sollte der Mund kurz ausgespült werden. So kann man Speisereste ausspülen, das Mundspray wirkt danach besser. Die Mundsprays enthalten meist chemische Bestandteile, es gibt sie jedoch auch auf natürlicher Basis. Inhaltsstoffe natürlicher Mundsprays sind Kamille oder Aloe Vera.