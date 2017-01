Mundgesundheit in der Naturheilkunde

Die Zähne sind unser wichtigstes Gut, fallen sie im Erwachsenenalter aus, wachsen sie nicht mehr nach. Mundhygiene ist bereits bei Kleinkindern wichtig, denn die Milchzähne sind die Platzhalter für die bleibenden Zähne. Fallen die Milchzähne frühzeitig aus oder werden kariös, so wirkt sich das auf die Zähne aus, die im Alter von etwa 6-7 Jahren durchbrechen. Kranke Zähne oder entzündetes Zahnfleisch können sich auf den gesamten Körper negativ auswirken. Es muss nicht gleich die chemische Keule sein, um Zähne gesund zu erhalten, die Naturheilkunde kennt ebenfalls Mittel dazu.Die ersten Zähnchen brechen durch und schmerzen. Am besten hilft hier Kamille, die als homöopathische Tinktur oder als Globuli erhältlich ist. Je nachdem, wie stark der Schmerz ist, wird eine Potenz von D6 - D12 verwendet. Ebenfalls schmerzlindernd wirken Belladonna, Coffea, Silicea oder Bryonia. Für die Zahngesundheit sind Fluorid und Kalzium wichtig. Diese Stoffe werden normalerweise mit der Nahrung aufgenommen, leidet man jedoch unter Problemen mit den Zähnen, müssen sie zugeführt werden. Ebenfalls trägt die Einnahme von Schüßlersalzen zur Zahngesundheit bei. Diese werden in Tablettenform, über einen längeren Zeitraum, eingenommen.Karies ist eine Erkrankung, an der beinahe 100 % der Bevölkerung leiden. Sie entsteht durch das Essen von zuckerhaltigen Lebensmitteln. Das sogenannte Ölkauen löst Schlackstoffe und Gifte im Mund, zudem pflegt es noch das Zahnfleisch. Dazu nimmt man einen Esslöffel Sonnenblumenöl und spült intensiv den Mundraum. Dabei werden Kaubewegungen durchgeführt und das Öl zwischen die Zähne gezogen. Diese Prozedur sollte man ca. 10 Minuten täglich, am besten am Morgen, durchführen. Danach wird das Öl ausgespuckt und die Zähne mit einer Zahnbürste und Wasser geputzt. Möchte man gleichzeitig einen frischen Atem, mengt man dem Öl einige Tropfen eines ätherischen Öles bei. Gegen Zahnsteinbildung wirkt eine Mundspülung mit Apfelessig. Diese kann 1 x in der Woche durchgeführt werden.