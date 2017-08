OHRENSCHMERZEN

Mittelohrentzündung plagt Kinder häufig

Gerade in den ersten Lebensjahren kann es bei Kindern immer wieder zur Mittelohrentzündung (Otitis media) kommen. Diese mitunter schmerzhafte Entzündung wird dadurch begünstigt, dass bei Babys und Kleinkindern die "Eustachische Röhre" oder die "Ohrtrompete" noch recht kurz ist. Dieser feine Kanal zur Belüftung des Mittelohrs bildet eine Verbindung zwischen Ohren und Nasen-Rachen-Raum. Krankheitserreger können über diesen leicht ins Ohr gelangen.Infektionen können zu einem Anschwellen der Schleimhäute führen und so die enge Ohrtube verschließen. Der sich bildende Sekretstau bietet Bakterien Nährboden.Als Folgeerscheinung einer Erkältung oder Grippe, also eines Virus-Infekts der Luftwege, kommt es oft zur Entstehung einer Mittelohrentzündung. Diese verläuft dann als reine virale Entzündung. Jedoch kann es durch in Mitleidenschaft gezogene Schleimhäute zu einem bakteriellen Befall kommen, der über die Ohrtube aus den Atemwegen ins Mittelohr gelangt.Bei dieser bakteriellen Entzündung sind häufig Pneumokokken zu finden, die auch für Lungen- und Hirnhautentzündungen verantwortlich sein können. Eine Impfung ab dem 3. Lebensmonat kann das Erkrankungsrisiko vermindern.Besonders bei Babys ist das frühe Erkennen schwer, da die Symptome von der Schwere der Entzündung abhängen. Die Kinder weinen, werden oft von den stechenden Schmerzen geweckt. Es können Fieber und mangelnder Appetit hinzukommen. Ebenso sind ein vermehrtes Fassen ans Ohr und unruhiges Kopfdrehen Anzeichen für eine vorliegende Entzündung.Um eine sichere Diagnose zu stellen, muss ein Blick in das Ohr und auf das Trommelfell geworfen werden. Wird dabei eine Rötung infolge der Entzündung festgestellt, sollten fiebersenkende und schmerzstillende Mittel verabreicht werden. Erst wenn nach ein bis zwei Tagen keine Besserung eintritt, sollte zusätzlich ein Antibiotikum eingesetzt werden.Hierbei ist es wichtig, die Behandlung unbedingt so lange wie verordnet durchzuführen, damit alle Krankheitserreger abgetötet werden, um ein erneutes Aufflackern zu verhindern. Äußerst selten kann es durch das bereits durch die vorangegangene Entzündung geschwächte Immunsystem zu einem Übergreifen der Infektion auf Knochen oder sogar die Hirnhäute kommen.Um Flüssigkeitsverlust vorzubeugen, sollte das Baby, bzw. das Kind viel trinken.