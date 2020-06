KONTAKTLINSEN

Mit Kontaktlinsen hantieren - gewusst wie

Formstabile - so genannte "harte" - Linsen eigenen sich vor allem für tägliches Tragen oder zu optisch-medizinischen Zwecken, z.B. bei einer Hornhautverformung oder fortschreitender Kurzsichtigkeit. Da während der Eingewöhnungsphase ein höheres Fremdkörpergefühl entsteht, müssen die Linsen regelmäßig getragen werden und bedürfen einer gewissen Eingewöhnungszeit. Der Anteil an formstabilen Linsen liegt bei ca. 20 Prozent aller Linsenträger.80 Prozent dagegen bevorzugen weiche Linsen, bei denen gerade die neueren Modelle aus Silikon-Hydrogelen aufgrund der hohen Sauerstoffdurchlässigkeit und geringeren Austrocknung große Vorteile bieten. Sie werden vor allem dann empfohlen, wenn die Linsen nicht regelmäßig getragen werden. Sportlern bieten Sie besseren Komfort, da die Verlustgefahr geringer ist und die Linsen abrupten Bewegungen besser stand halten.Ob weiche oder formstabile Linsen - letztendlich dienen verschiedene Messungen dazu, eine optimale Entscheidung und ein optimales Sitzverhalten zu garantieren. Neben der Größe und des Krümmungsradius der Hornhaut werden die Größe der Lidspalte und die Lidspannung gemessen, die Feststellung der Qualität und der Quantität der Tränenflüssigkeit sind ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl des Linsenmaterials.Um rechtzeitige Veränderungen der Sehschärfe oder Unverträglichkeiten durch z.B. die Einnahme von Medikamenten feststellen zu können, wird eine Überprüfung der Linsen durch einen Optiker oder Augenarzt dringend empfohlen. Von einer Nachbestellung der Kontaktlinsen im Internet wird dringend abgeraten, da hiermit oft automatisch die regelmäßige Kontrolle durch einen Spezialisten entfällt. Ernsthafte Schäden, wie z.B. Gefäßneubildungen, Stippen (punktförmige Beschädigungen der Hornhaut), Erosionen und sogar Geschwüre sind oft die Folge bzw. Auslöser von falsch sitzenden Linsen.Von Online-Käufen der Pflegemittel wird ebenfalls abgeraten, da dann nicht gewährleistet werden kann, dass das bestellte Produkt und die Linsen kompatibel und damit gut verträglich ist. Es sollte nicht nur perfekt reinigen und desinfizieren, sondern auch mild und schonend für die Augen sein.Grundregeln zur Reinigung wie z.B. monatliches Austauschen des Behälters, Wechsel der Flüssigkeit nach jedem Gebrauch etc. müssen dringend beachtet werden, um zu vermeiden, dass Bakterien, Keim und Pilze Infektionen im Auge auslösen.Die häufige Sorge von Kontaktlinsenträgern, dass die Linsen hinter das Auge geraten, ist unbegründet, da der obere und untere Bindehautsack ein Verrutschen verhindert. Wichtig ist, nicht in Panik zu geraten und die Linse wieder zu zentrieren bzw. abzunehmen.Quelle: Portal der Augenmedizin