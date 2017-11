Milchpumpe - regt den Milchfluss an

Eine Milchpumpe ist für stillende Mütter praktisch, denn sie können ihr Baby ohne weiters einmal dem Babysitter überlassen, ohne dass es auf die Muttermilch verzichten muss. Für Kinder, die an der Brust schlecht trinken, ist es notwendig, die Milch in das Fläschchen abzufüllen. Zu diesem Zweck muss die Milch vorher abgepumpt werden. Aber auch Frühchen sollten nicht auf Muttermilch verzichten müssen, daher pumpt die Mutter schon im Krankenhaus die Milch ab, die ihr Kleines dann bekommt. Milchpumpen kann man sich in Apotheken ausleihen oder selbst eine kaufen.Benötigt man die Milchpumpe nur kurze Zeit, ist das Ausleihen besser. Plant man jedoch, das Kind länger mit Muttermilch zu versorgen, lohnt es sich, eine eigene Milchpumpe zu kaufen. Man bekommt unterschiedliche Modelle von Milchpumpen zu kaufen, die sich auch im Preis unterscheiden. Die günstigste Variante ist eine Handmilchpumpe. Für diese benötigt man keinen Strom, sie funktionieren mit Unterdruck. Der eine Teil der Pumpe wird über die Brustwarze gestülpt, mit einem Kolben erzeugt man den Unterdruck. Die Milch fließt in einen Behälter. Elektrische Milchpumpen gibt es in 2 Varianten, sie pumpen die Milch von einer oder von beiden Brüsten zugleich ab. Die teuerste Pumpe ist die, wo zugleich an beiden Brüsten abgepumpt wird.Man muss sich beim Kauf auch überlegen, wo man die Milch abpumpen möchte. Geht man zu Freunden zu Besuch, ist eine elektrische Milchpumpe unhandlich. Eine Handpumpe findet leicht in der Wickeltasche Platz. Vorteil einer elektrischen Pumpe wiederum ist, dass mit dieser mehr Milch abgepumpt werden kann. Die Milchpumpe regt den Milchfluss an, denn die Menge der produzierten Milch regelt sich automatisch nach der Nachfrage. Wird viel Milch benötigt, so wird auch viel Milch produziert. Die Milchpumpe ist auch für Mütter von Vorteil, die relativ wenig Milch haben. Durch das regelmäßige Abpumpen reguliert sich die Milchproduktion, das Baby kann mit der wertvollen Muttermilch gut versorgt werden, es wird auch satt.