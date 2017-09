Manie - fatale Schübe

Das Wort Manie kommt aus dem altgriechischen und bedeutet Wut oder Wahnsinn. Es handelt sich dabei um eine affektive Störung, diese tritt in Schüben auf. Die psychische Krankheit ist genau das Gegenteil von Depressionen. Der Kranke muss ständig etwas tun, er ist rastlos. Das Stimmungshoch dauert an, das Selbstbewusstsein wächst. Die Betroffenen fühlen sich in diesem Zustand sehr wohl. Es gibt aber auch eine Form der Manie, in der der Betroffene ständig gereizt ist. Das führt zu Konflikten mit der Umwelt, Kranke können diesen Konflikten nicht ausweichen. In solchen Situationen kann es vorkommen, dass der Betroffene teure Anschaffungen macht, ohne über das notwendige Geld zu verfügen.Die Symptome der Manie dauern eine Zeit an, in diesem Zeitraum ist der Erkrankte entweder abnormal reizbar oder in einem ungewöhnlichen Stimmungshoch. Typische Symptome einer Manie sind Redseligkeit, eine ständige Ablenkbarkeit, Unruhe, geringes Schlafbedürfnis und die Flucht in Ideen. Ebenso leben sie so, wie sie möchten. Sie gehen angenehmen Vergnügen nach, das kann sich negativ auf die berufliche Leistungsfähigkeit auswirken. Es ist schwierig, eine Manie zu heilen, da Betroffene auf das Stimmungshoch nicht verzichten möchten. Die Gabe von Medikamenten ist sinnlos, da diese Medikamente nicht regelmäßig eingenommen werden, da sie ihre Krankheit nicht wahrhaben wollen.Eine Therapie kann in den meisten Fällen nur durch einen stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik erfolgen. Dort wird die Medikamenteneinnahme überwacht. Die meisten Betroffenen sind nicht einsichtig, es kann eine Zwangseinweisung erfolgen. Die Behandlung findet auf der geschlossenen Station der Klinik statt. Der Patient darf die Station nur in Begleitung eines Pflegers oder einer Krankenschwester verlassen. Eine Therapiemöglichkeit ist das die EKT, die Elektrokonvulsionstherapie. Dabei bekommt der Patient eine Narkose, danach wird durch einen leichten Stromschlag, ein Anfall, ähnlich wie bei Epilepsie, ausgelöst. Es sind mehrere Behandlungen notwendig, bis ein Erfolg eintritt. Vorbeugen kann man der Manie nicht.