Mandeln - Teil des Immunsystems

Bei den Mandeln handelt es sich um ein Lymphgewebe, das sich zwischen Mund und Rachen befindet. Die Mandeln haben eine Schutzfunktion, sie sorgen dafür, dass sich Krankheitserreger und Schadstoffe nicht in Luft- und Speiseröhre verbreiten können. In den Mandeln befinden sich viele kleine Lymphknoten, die von einem Bindegewebe umgeben sind. Sie Liegen unter dem Schleimhautgewebe. Man unterscheidet zwischen den Beetmandeln, den Plattenmandeln und den Grubenmandeln. Den unteren Teil der Mandeln nennt man Spüldrüsen. In den Gaumenmandeln werden Krankheitserreger abgefangen und Antikörper gebildet. Die Mandeln sind ein wichtiger Teil des Immunsystems.Da die Gaumenmandeln am häufigsten mit Krankheitserregern in Kontakt kommen, können sich diese entzünden. Eine Mandelentzündung wird Tonsillitis genannt. Die Krankheit äußert sich durch Schluckbeschwerden, Fieber und Halsschmerzen. Behandelt wird die Mandelentzündung mit Antibiotika und lokalen Medikamenten in Form von Gurgellösungen oder Lutschtabletten. Ist die Entzündung besonders schwer, müssen Mandeln entfernt werden, damit sich die Entzündung nicht weiter im Körper verbreiten kann. Diese Operation zählt zu den Routineeingriffen. Da die Mandeln wichtig für das Immunsystem sind, sollten sie nur dann entfernt werden, wenn man mehrmals im Jahr an einer Entzündung leidet, die mit Antibiotika behandelt werden muss.Bei einer Entfernung der Mandeln wird nur so viel weggenommen, wie es unbedingt notwendig ist. Diese Operationsmethode wird Tonsillotomie genannt. Der Vorteil dieser Methode ist, dass das Gewebe, das für die Immunabwehr zuständig ist, erhalten bleibt. Die Operation wird in Vollnarkose durchgeführt. Ein stationärer Klinikaufenthalt über ein paar Tage ist notwendig. Die Wunden, die beim Mandelentfernen entstehen, sind etwa 2 cm groß. Da diese nicht vernäht werden können, kann es hin und wieder zu Nachblutungen kommen. Die Heilung der Wunden beginnt zwischen dem 4. und 6. Tag nach erfolgter Operation. Nach der Operation muss sich der Patient schonen, er sollte auf Aktivitäten, die den Blutdruck erhöhen, verzichten. Kalte Getränke ohne Säure und Kohlensäure lindern die Schmerzen und wirken abschwellend.