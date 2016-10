Mandelentzündung - schmerzhafte Schluckbeschwerden

Eine Mandelentzündung wird auch Angina genannt. Verursacher der Entzündung sind in den meisten Fällen Viren. Bei einer Mandelentzündung kommt es zum Anschwellen der Mandeln, Müdigkeit, Fieber und Gliederschmerzen kommen hinzu. Die Entzündung ist sehr ansteckend und wird durch Tröpfcheninfektion übertragen. Beim Husten oder Niesen werden andere Personen angesteckt. Man teilt die Mandelentzündung in unterschiedliche Bereiche ein, sie kann chronisch, Akut oder rezidivierend sein. Ein genauer Befund, unter welcher Art der Mandelentzündung man leidet, stellt der Arzt. Dabei wird er den Patienten über die Häufigkeit und der Dauer der Beschwerden befragen. Die Mandelentzündung kann einseitig oder beidseitig auftreten.Die Symptome einer Mandelentzündung sind die charakteristischen Rötungen im Hals, weiters können Schwellungen im Halsbereich auftreten. Der Patient leidet unter Halsschmerzen, diese wiederum rufen Schluckbeschwerden hervor. Es ist schmerzhaft, etwas zu essen oder zu trinken. Das Sprechen wird durch die Halsschmerzen beeinträchtigt. Ausschläge, Lymphknotenschwellungen und Mundgeruch können mit der Mandelentzündung einhergehen. Behandelt wird die Mandelentzündung mit Antibiotika. Etwa 24 Stunden nach Beginn der Therapie ist der Patient nicht mehr ansteckend. Damit die Erreger abgetötet werden, müssen die Antibiotika einige Tage eingenommen werden.Ernährt man sich gesund und stärkt regelmäßig sein Immunsystem durch Bewegung, kann man sich vor einer Mandelentzündung schützen. Bei starken Schmerzen im Hals muss der Arzt aufgesucht werden, denn eine Mandelentzündung kann Folgeerkrankungen auslösen. Da die Patienten bei einer Entzündung der Mandeln Schluckbeschwerden haben, sollte breiige Kost gegessen werden. Gurgellösungen, die Kamille oder Salbei enthalten, bekommt man in der Apotheke. Um die Schwellung zu lindern, empfiehlt es sich kalte, nicht kohlensäurehaltige Getränke zu trinken. Fruchtsäfte sind ungeeignet, da die Säure die darin enthalten ist, Schmerzen verursachen können. Tritt eine Mandelentzündung mehrmals pro Jahr auf, so sollten die Mandeln operativ entfernt werden. Da die Mandeln wichtig für das Immunsystem sind, sollten sie so spät wie möglich und nur im Notfall entfernt werden, etwa wenn sie so anschwellen, dass sie die Atmung behindern.