Malve - hemmt Entzündungen

Die Malve ist in Europa und Asien beheimatet. Die Pflanze blüht rosarot und gehört der Familie der Malvengewächse an. Sie enthält Schleimstoffe, die reizlindernd wirken, daher wird sie gerne als Tee gegen Husten verwendet. Die Malve erreicht Wuchshöhen bis zu 1 Meter. Verwendet werden die Blüten und Blätter. Bei Verstopfung, Furunkel oder Darmentzündung werden in seltenen Fällen auch die Wurzeln und Samen verwendet. Tees, die aus den Blüten und Blättern der Malve hergestellt werden, können innerlich und äußerlich angewendet werden. Er wirkt schmerzstillend, abführend und hemmt Entzündungen.Bei der Zubereitung ist es wichtig, den Tee nicht mit kochendem Wasser zuzubereiten. Die Blüten und Blätter legt man erst in kaltes Wasser. Erst nach einigen Stunden wird der Tee erhitzt, dann kann er getrunken werden. Hauptsächlich wird der Tee bei Erkältungen eingesetzt, die mit Husten einhergehen. Aber auch gegen Verstopfung wirkt der Tee, da er leicht abführend wirkt. Die Blüten und Blätter können bei Hautreizungen oder Furunkeln angewendet werden. Gegen Entzündungen im Bereich des Rachens, des Halses und der Mundschleimhaut hilft eine Spülung mit dem Tee aus der Malve.Den Tee erhält man als lose Blüten und Blätter, in Filterbeuteln oder als Instantgetränk. Malve findet man aber auch in verschiedenen Früchteteemischungen, sie wird als Farbgeber verwendet. Malvenöl wird verwendet, um Erschöpfungszustände zu behandeln. In der Rekonvaleszenz spielt die Wirkung der Malve ebenso eine große Rolle. Nicht nur in der Heilkunde wird die Malve eingesetzt, auch in Kosmetikprodukten findet man die Inhaltsstoffe der vielseitigen Pflanze. In Naturkosmetika, die für empfindliche Haut geeignet ist, findet man Extrakte aus der Malve. Die jungen Blüten eignen sich hervorragend, um Speisen zu dekorieren oder als Zutat in einem Wildkräutersalat. Blüten setzt die Lebensmittelindustrie auch als natürliches Färbemittel ein. In Ägypten ist Malventee ein traditionelles Getränk, er heißt Karkadeh.