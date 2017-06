Magengeschwür - Magenschleimhaut schonen

Wenn die Magenschleimhaut einen Defekt hat, der lokal begrenzt ist, spricht man von einem Magengeschwür. Ursachen dafür ist ein Missverhältnis zwischen Säuren, die sich im Magen befinden und dem natürlichen Schutzmechanismus. Ein Magengeschwür kann aber auch durch das Bakterium Heliobacter pylori ausgelöst werden. Diese Entdeckung machten im Jahr 1982 John Robin Warren und Barry Marshall, sie bekamen dafür den Nobelpreis. Symptome eines Magengeschwürs sind Bauchschmerzen, die stechend sind. Dieser Schmerz kann anhaltend sein oder nach der Nahrungsaufnahme auftreten. Zusätzlich kann der Patient unter Brechreiz und Übelkeit leiden. Muss ein Patient Schmerzmittel einnehmen, kann ein Magengeschwür auch ohne Symptome ablaufen.Diagnostiziert kann ein Magengeschwür mittels einer Magenspiegelung werden. Dazu wir dem Patienten ein Röhrchen über die Speiseröhre in den Magen geschoben. Der Arzt sieht mit der vorne angebrachten Kamera die Ausdehnung des Geschwürs und kann gleichzeitig eine Gewebeprobe entnehmen. Auslöser für ein Magengeschwür können Stress, Nikotin- und Alkoholkonsum sowie eine ungesunde Ernährung sein. Auch eine psychische Belastung kann dazu führen, dass ein Magengeschwür entsteht. Oft bleibt ein Magengeschwür lange unentdeckt, Symptome wie ein schwarzer Stuhl, der auch Teerstuhl genannt wird, weisen meist auf ein Geschwür im Magen hin. Nicht immer ist das Blut im Stuhl mit freiem Auge sichtbar. Durch den anhaltenden Blutverlust kann der Patient in weiterer Folge an Blutarmut leiden. Dazu kommen noch die Symptome wie Abgeschlagenheit und Müdigkeit.Bevor eine Behandlung beginnt, muss festgestellt werden, ob das Magengeschwür durch ein Bakterium ausgelöst wurde. Ist das der Fall, bekommt der Patient Antibiotika verschrieben, die den Keim abtöten. Ist die Ursache des Magengeschwürs kein Bakterium, muss der Patient Medikamente einnehmen, die die Magensäure verdünnen. So kann sich die Schleimhaut regenerieren. Man kann bei der Behandlung aktiv mitwirken, indem man auf Nikotin und Alkohol verzichtet. Bei der Ernährung sollten Speisen vermieden werden, die die Magenschleimhaut reizen. Dazu gehören scharfe und stark gewürzte Speisen.