Luftveränderung als Therapie

Das Klima beeinflusst den menschlichen Körper, manche fühlen sich bei großer Hitze unwohl, andere wiederum vertragen dieses Klima gut. Eine Klimaveränderung kann zur Heilung mancher Krankheiten dienen. Entdeckt wurde die Form der Kur von dem Arzt Alexander Spengler im 19. Jahrhundert. Er bemerkte, dass Tuberkulosepatienten sich im Hochgebirge im schweizerischen Davos besonders gut fühlten. Daraufhin entstanden dort viele Sanatorien. Eine Klimakur besteht nicht nur aus einer Luftveränderung, im Rahmen der Kur werden auch andere therapeutische Maßnahmen durchgeführt. Wo man die Klimakur durchführt, kommt auf die Beschwerden, die man hat, an. Die geografische Lage muss passen, damit die Beschwerden gelindert werden können. Wer seinen Lungen Gutes tun möchte, kann regelmäßige Spaziergänge im Wald absolvieren. Dort ist die Luft um einiges besser, als in der Stadt.Bei Erkrankungen der Atemwege oder des Herz-Kreislaufssystems ist eine Klimakur im Hochgebirge wirkungsvoll. Die reine Hochgebirgsluft ist frei von Staub, Pollen oder sonstigen Allergenen. Die Temperaturen sind recht niedrig, die Sonneneinstrahlung hoch. Hautkrankheiten heilt man an der Küste. Die Luft enthält eine hohe Konzentration an Meersalz sowie Magnesium. Diese Kur hilft Personen, die an chronischer Schleimhautentzündung leiden. Ein reizarmes Klima, mit einer ausgeglichenen Temperatur findet man im Mittelgebirge. Dieses Klima eignet sich zur Rehabilitation nach Erkrankungen und auch zur Gesundheitsvorsorge. Rheumapatienten verspüren in dieser Klimazone eine Linderung der Beschwerden.Lindernd und beruhigend wirkt eine Kur im sogenannten Reiz- und Schonklima. Möchte man seinen Stoffwechsel ankurbeln und generell aktiver werden, ist eine Kur sinnvoll. Ebenfalls zum Reizklima gehören Heilstollen. Diese besitzen eine hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen. Die Luft ist rein und enthält einen hohen Anteil an Mineralstoffen und Salz. Die Wirksamkeit einer Klimakur ist erwiesen, daher übernehmen die Krankenkassen die Kosten. Orte, die sich als Kurort bezeichnen dürfen, unterliegen ständigen und peniblen Kontrollen. Sie müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen, um eine Klimakur anbieten zu können.