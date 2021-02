Listerien können gefährlich sein

Listerien sind Bakterien, die sich von totem Gewebe ernähren. Sie kommen überall in der Natur vor. Durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung von Lebensmitteln können sie auf den Menschen übertragen werden. Ist ein Tier mit Listerien infiziert, kann eine Übertragung auf den Menschen ebenfalls stattfinden. Auch eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist möglich, wenn man eine Türklinke berührt, die vorher von einer an Listerien infizierter Person angefasst wurde. Im Normalfall verläuft eine Infektion mit Listerien, die sogenannte Listeriose, harmlos. Man verspürt kaum Symptome, maximal hat man einige Tage das Gefühl, dass man sich eine Magen-Darm-Grippe geholt hat.Ist das Immunsystem allerdings geschwächt, kann eine Listeriose schwer verlaufen. Personen, die besonders anfällig auf Infektionskrankheiten sind, sind chronisch Kranke, Alkoholabhängige, Krebspatienten während und nach einer Chemotherapie, Nierenkranke, Schwangere, alte Menschen sowie Säuglinge und Kinder. Bei diesen Personen kann eine Listeriose einen schweren Verlauf nehmen. Zu den Grippesymptomen wie Durchfall und Erbrechen kann die Listeriose zu einer Gehirn- oder Gehirnhautentzündung führen. Starker Durchfall und Erbrechen führen zu einem Flüssigkeitsverlust, der, wenn dem Patienten nicht Flüssigkeit über eine Infusion zugeführt wird, tödlich verlaufen kann. Behandelt wird eine Infektion mit Antibiotika, die so lange eingenommen werden müssen, wie der Arzt es verordnet hat. Je nach Krankheitsverlauf kann es sein, dass man über einen Zeitraum von 6 Wochen Antibiotika einnehmen muss.Es ist daher wichtig, sich durch Hygiene vor einer Infektion zu schützen. Nahrungsmittel sollten in geschlossenen Behältern im Kühlschrank aufbewahrt werden, damit sie vor den Bakterien geschützt sind. Obst und Gemüse müssen gut gewaschen werden. Bevor man mit dem Hantieren mit Lebensmitteln beginnt, müssen die Hände gut gereinigt werden. Ebenfalls müssen Schneidbretter und Messer mit heißem Wasser gespült werden. Zerstört werden können Listerien durch Kochen oder Braten mit einer hohen Temperatur. Einfrieren nützt nichts, da die Bakterien die kalten Temperaturen problemlos überstehen. Um sicher zu sein, dass die Listerien abgetötet sind, muss eine Gartemperatur von 100 Grad erreicht werden.