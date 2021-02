Lateinische Begriffe in Befunden

Man muss schon Latein können, um Befunde entziffern zu können. Es ist sehr mühsam, sich vom Arzt darüber aufklären zu lassen. Schon ein paar Silben können Aufschluss über eine Krankheit geben. Die Endsilbe -alg bezeichnet einen Schmerz. Findet man im Befund die Silbe -embolie, deutet das auf eine Verstopfung hin. Alle Krankheiten, die auf -itis enden, gehen mit einer Entzündung einher. Die Endung -om bedeutet Geschwulst, -ose oder -pathie heißen Krankheitszustand, bzw. Erkrankung. Eine -penie heißt, dass etwas am oder im Körper vermindert ist.Weitere Silben geben Auskunft über die betroffenen Körperteile. Ateri- steht für Gefäß, arthr- hingegen für Gelenke. Liegt eine Erkrankung des Herzens vor, liest man die Silbe kard-. Alle Krankheiten, die mit col- beginnen, betreffen den Darm, derm- hingegen sind Hautkrankheiten. Hat man mit den Nieren Problemen, so findet man das Wort nephr- im Befund. Die Silbe, die Nervenkrankheiten bezeichnet, lautet neuro-. Osteo- ist das lateinische Wort für Knochen. Alles, was mit dem Schädel zu tun hat, heißt kran-. Blutkrankheiten werden mit der Silbe häm- in den Befund geschrieben.Doch auch bei der Medikamenteneinnahme werden vom Arzt gerne lateinische Worte benutzt. Eine subkutane Verabreichung eines Medikamentes bedeutet, dass dieses unter die Haut gespritzt wird, wie etwa bei Diabetikern. Eine orale Einnahme heißt, dass es über den Mund eingenommen werden muss, sublingual heißt schlicht und einfach lutschen. Zäpfchen werden rektal, also über den Darm verabreicht. Cremes werden kutan, also direkt auf die Haut aufgetragen. Intramuskulär heißt, dass der Patient eine Spritze in den Muskel bekommt. Eine Infusion bekommt man intravenös, also direkt in die Vene. Bei Untersuchungen werden meist Abkürzungen verwendet. MRT, oder auch MT ist eine Magnetresonanztomografie. Sie bildet Schnittbilder, um etwa Tumore zu erkennen. Ähnlich ist auch das CT, die Computertomografie, nur wird dabei mit Röntgenstrahlen gearbeitet. Eine Echokardiografie ist eine Ultraschalluntersuchung des Herzens.