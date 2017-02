Laserstrahlen - minimal invasiv

Die Lasertechnologie wird sowohl für medizinische Zwecke als auch in der Schönheitschirurgie verwendet. In der Medizin wird ein Laser zur Zertrümmerung von Steinen in der Galle, Blase oder Niere eingesetzt. Eine bekannte Anwendung für eine Lasertherapie auf medizinischer Ebene ist die Korrektur der Sehstärke. Auch in der Zahnmedizin findet der Laser Anwendung. Hier wird er benutzt, um Karies zu entfernen. Der vielseitige Einsatz einer Lasertherapie ermöglicht auch die Entfernung von Warzen sowie Pigmentflecken.In der Schönheitschirurgie wird auch der Laserstrahl verwendet. Unschöne Narben können, genauso wie Pigmentflecken oder Sommersprossen, entfernt werden. Auch kleine Fältchen werden mit Laser geglättet. Dazu wird die oberste Hautschicht vorsichtig abgetragen. Die Haut kann sich wieder regenerieren und der Teint wirkt jugendlich und frisch. Ebenso wird der Laser verwendet, um Tattoos zu entfernen. Je nach Alter und Größe des Tattoos kann das allerdings einige Sitzungen benötigen, bevor es total verschwunden ist. Haare sind oft ein Problem, vor allem dann, wenn sie dort wachsen, wo sie nicht sollen. Ein Damenbart ist sehr störend, aber auch dagegen wird die Laserbehandlung eingesetzt. Durch den gebündelten, starken Lichtstrahl wird die Haarwurzel auf Dauer abgetötet. Diese Behandlung ist aufwendig, da jede einzelne Wurzel mit dem Strahl behandelt werden muss. Das geschieht in der aktiven Phase, also in dem Wachstumsstadium.Warzen sind nicht nur lästig, sie können auch übertragen werden. Mit einem Laser wird die Warze beinahe schmerzlos und dauerhaft entfernt. Eine Laserbehandlung hat keine Nebenwirkung, maximal eine minimale Rötung, die nach wenigen Tagen wieder abgeklungen ist. Der Kunde hat während der Behandlung ein prickelndes und warmes Gefühl an der betreffenden Stelle. Das Laserlicht ist sehr stark, daher müssen sowohl der behandelnde Arzt bzw. die Kosmetikerin als auch der Kunde eine Brille tragen, durch die die Laserstrahlen nicht hindurchkommen. Die Kosten der Behandlung trägt meist der Patient. In Ausnahmefällen übernimmt die Krankenkasse die Kosten dafür.