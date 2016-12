ENTSPANNT SCHLAFEN

Kurze Nächte führen zu Problemen

Das Schlafbedürfnis ist individuell verschieden, doch wird im Allgemeinen empfohlen, möglichst mindestens sieben Stunden täglich zu schlafen, um Gesundheitsprobleme zu vermeiden. Mitunter fühlt man sich morgens unausgeschlafen, doch entscheidender für das Wohlbefinden ist, wie man sich im Laufe des Tages fühlt. Wenn man nachts aufgewacht ist, schätzt man die Zeit des Wachliegens oftmals zu lang ein. Bei einigen Patienten, die sich an einen Schlafmediziner wenden, ergeben die Aufzeichnungen der Gehirnströme, dass die Betroffenen sieben Stunden lang normal schlafen, obwohl sie davon überzeugt waren, seit Monaten nur zwei bis drei Stunden pro Nacht zu schlafen.Die ein oder andere kurze Nacht kann der Organismus in der Regel ganz gut verkraften. Erst nach mehreren Nächten mit zu kurzer Tiefschlafphase lässt die Leistungsfähigkeit nach, man ist gereizt und unausgeglichen. Nach mehreren Monaten mit zu wenig Schlaf können Magen- und Darm-Probleme sowie ein zu hoher Blutdruck auftreten, zudem erhöht sich das Risiko für Depressionen. Trotzdem gibt es Phasen im Leben, in denen man mit wenig Schlaf auskommt. Bei Müttern und Vätern treten nach der Geburt eines Kindes nur selten körperliche Symptome auf.Auch, wenn man sich normalerweise nicht daran erinnert, ist es völlig normal, mehrmals in der Nacht wach zu werden. Das nächtliche Aufwachen ist also nicht grundsätzlich ein Grund zur Beunruhigung. Und oftmals sind negative Gedanken erst der Grund dafür, dass man sich auch körperlich unwohl fühlt. Wer also nachts wach wird, sollte möglichst an etwas Schönes denken, zum Beispiel an den letzten Urlaub. Auch kann man sich darüber freuen, dass man noch nicht aufstehen muss. Wenn sich die Unruhe nicht vertreiben lässt, sollte man aufstehen und sich einen Tee zubereiten oder Geschirr abwaschen.Hilfe zum besseren Schlafen erhält man in speziell eingerichteten Schlaflaboren und Schlafkliniken, von denen es in Deutschland etwa 300 gibt. Mit Hilfe von Messungen und Aufzeichnungen wird ein individuelles Schlafprofil erstellt, aus dem die Ursachen von Schlafstörungen und Behandlungsmöglichkeiten abgeleitet werden. Weitere Informationen erhält man bei der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM).