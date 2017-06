Kryotherapie - heilende Minusgrade

Eine Kryotherapie ist eine Anwendung, bei der gezielt mit Kälte gearbeitet wird. Schon im Alten Ägypten wurde die Methode der Kältebehandlung angewendet. Verletzungen, wie Prellungen oder Verstauchungen sollen mit Kälte behandelt werden, da Blutgefäße dadurch geschlossen werden und die Schwellung abklingt. Eine Kneippkur gehört ebenso zur Kältebehandlung. Die Kryotherapie geht jedoch weiter, denn es werden höhere Minustemperaturen eingesetzt. In der Kryotherapie kennt man 2 Anwendungsverfahren, die Ganzkörperanwendung und die lokale Behandlung. Lokal angewendet wird die Kryotherapie bei der Entfernung von Warzen. Dabei wird mit einem speziellen Gerät hohe Kälte auf die Warze aufgebracht. Das Gewebe stirbt ab, die Warze kann entfernt werden.In der Dermatologie, der Hautheilkunde, wird die Kryotherapie schon lange verwendet. Mittels Kälte entfernt der Arzt erkrankte Haut, wie auch Pigmentflecken oder Muttermale. Der Vorteil dieser Behandlung ist, dass weit weniger Narben entstehen, als durch die Entfernung durch eine Operation. Es bleiben meist keine, und wenn, dann nur kleine Narben zurück. Eine einzige Behandlung genügt, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Es ist eine schmerzfreie Therapie, der Patient benötigt keine örtliche Betäubung oder sonstige Narkose. In der Haut ist Wasser eingelagert, das durch den Einsatz von Kälte gefriert. Die behandelte Hautpartie stirbt ab.Bei einer Ganzkörper Kryotherapie wird der Patient kurzfristig einer Temperatur von minus 110 Grad ausgesetzt. Durch die Kälte schüttet der Körper Endorphine aus, er startet ein sogenanntes Notfallprogramm, das den gesamten Organismus betrifft. Schon ein kurzer Aufenthalt in der Kältekabine reicht, um Rheumabeschwerden zu lindern. Die Kryotherapie hilft auch bei Erkrankungen wie Neurodermitis, Entzündungen von Muskeln, Gelenken und Sehnen, Arthrose und Arthritis sowie Hexenschuss und akuten Rückenschmerzen. Bevor man in die Kältekammer kommt, wird man an Händen, Füßen und im Gesicht so gekleidet, dass man frostsicher ist. Nach einem kurzen Aufenthalt in einer Vorkammer betritt man die eigentliche Kältekammer. Die Vorkammer dient dazu, sich langsam an die Kälte zu gewöhnen. Der Aufenthalt in der Kältekammer dauert wenige Minuten.