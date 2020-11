Kreuzbandriss - Physiotherapie unumgänglich

Die Kreuzbänder halten und stabilisieren das Kniegelenk. Man unterscheidet zwischen dem vorderen und dem hinteren Kreuzband. Das vordere Kreuzband reißt rund 10-mal öfter, als das hintere. Wird das Kniegelenk durch eine starke Einwirkung belastet, kann eines oder auch beide der Bänder reißen. Gefährdet sind Sportler, die Sportarten ausüben, die das Knie durch Sprünge oder schnelle Richtungswechsel besonders stark beanspruchen. Ist das Kreuzband gerissen, kann das für das Knie weitere Folgen haben, wie zum Beispiel das Auskugeln des Gelenkes oder Knorpelschäden. Ein Kreuzband kann nur eingerissen oder auch komplett durchgerissen sein, es kommt darauf an, wie stark die Kräfte sind, die auf das Knie einwirken.Bei einem Kreuzbandriss schwillt das Knie an, es entsteht ein Bluterguss und die Beweglichkeit ist eingeschränkt. In einigen Fällen kann man den Riss hören. Ein Kreuzbandriss kann, muss aber nicht operativ behandelt werden. Eine Physiotherapie ist die alternative Möglichkeit, einen Kreuzbandriss zu heilen. Die Physiotherapie wird aber auch nach einer Operation notwendig sein, um die Beweglichkeit und Stabilität wieder herzustellen. Man muss damit rechnen, dass es bis zur vollständigen Heilung nach einem Kreuzbandriss, bis zu 16 Wochen dauern kann. Wird der Kreuzbandriss nicht behandelt, können die Knorpel und der Meniskus dauerhaft geschädigt werden. Ist eine Operation notwendig, wird das kaputte Kreuzband entfernt und ein Stück Sehne aus der Kniescheibe eingesetzt. Nach der Operation muss der Patient über einen Zeitraum von 6 bis 12 Wochen eine Knieschiene tragen.Nach der Operation wird eine Physiotherapie eingeleitet. Diese stellt die Stabilität des Knies wieder her. Personen, die weniger Sport betreiben, genügt meist nur eine Physiotherapie, um einen Kreuzbandriss zu heilen. Um einen Kreuzbandriss zu vermeiden, muss man sich vor sportlichen Aktivitäten gut aufwärmen. Eine Sprungschulung und ein Lauftraining verringern die Verletzungsgefahr. Ebenfalls wird durch diese Schulungen die Koordinationsfähigkeit gesteigert. Wichtig ist es auch, dass die Sportgeräte, die man benutzt, richtig auf den Körper des Trainierenden eingestellt sind.