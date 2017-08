Krankmeldung - Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen

Vor Krankheiten ist kein Arbeitnehmer gefeit. Damit man den Arbeitsplatz nicht gefährdet, muss man sich unverzüglich krankmelden, wenn man aufgrund einer Krankheit nicht zur Arbeit kommen kann. Die Information des Arbeitgebers kann per Telefon, E-Mail oder SMS erfolgen. Der Arbeitnehmer muss dem Chef mitteilen, wie lange die Arbeitsunfähigkeit in etwa dauern wird. Das ist wahrscheinlich erst dann möglich, wenn der Arbeitnehmer beim Arzt war. Auch wenn man noch nicht weiß, wie lange man krankgeschrieben ist, sollte man den Vorgesetzten umgehend informieren. Sobald man dann weiß, wie lange die Krankheit dauert, muss er darüber informiert werden.Die Krankmeldung muss nicht persönlich erfolgen. Man kann jemanden mit der Krankmeldung beauftragen. Wichtig ist nur, dass die Krankmeldung innerhalb von 3 Tagen abgegeben wird. Mit der Krankmeldung gehen Arbeitgeber unterschiedlich um. Einige verlangen ein ärztliches Attest ab dem 1. Krankheitstag. Die Krankmeldung muss durch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die auch umgangssprachlich als gelber Wisch bezeichnet wird, bestätigt werden. Auf dieser Bescheinigung steht die voraussichtliche Dauer der Krankheit. Dauert der Heilungsprozess länger, ist eine weitere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Das ärztliche Attest muss spätestens am 4. Krankheitstag dem Arbeitgeber vorgelegt werden. Damit es zu keiner Abmahnung kommt, sollte man diese Fristen genau einhalten.Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird in 3-facher Ausfertigung ausgestellt. Eine behält der Arzt für die Patientenakte, eine Ausfertigung bekommt die Krankenkasse und die 3. ist für den Arbeitgeber bestimmt. Erkrankt man im Urlaub und weiß, dass man nach dem Urlaub nicht zur Arbeit kommen kann, ist der Arbeitgeber zu informieren. Passiert dem Arbeitnehmer im Ausland etwas, ist ebenfalls eine Krankmeldung abzugeben. Allerdings kann das problematisch werden, da die Krankmeldungen nicht standardisiert sind. Es könnte also sein, dass die für den Chef notwendigen Informationen auf einer ausländischen Krankmeldung nicht enthalten sind. Ist der Vorgesetzte mit dieser Krankmeldung nicht zufrieden, kann er die Lohnfortzahlung so lange aussetzen, bis der Arbeitnehmer eine inländische Krankmeldung vorlegt.