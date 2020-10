Krankenhäuser - medizinische und chirurgische Stationen

Die Aufgabe eines Krankenhauses ist es, kranke und hilfsbedürftigen Personen, die notwendige Hilfe zukommen zu lassen. Die Geschichte der Krankenhäuser geht bis in das alte Ägypten zurück. Dort wurden in Tempeln Kranke behandelt. Damals waren Medizin und Religion eng miteinander verbunden. Die ersten bekannten eigenständigen Krankenhäuser wurden in Sri Lanka und Indien erbaut. Das erste Krankenhaus, das als Lehrkrankenhaus fungierte, entstand in Persien. Früher wurden Krankenhäuser nur in großen Städten erbaut, das hat sich jedoch im Laufe der Zeit geändert. Heutzutage findet man auch in kleineren Städten Krankenhäuser. Es haben sich Kliniken entwickelt, die auf spezielle Erkrankungen oder Bedürfnisse der Kranken eingehen.Die Behandlung in einem Krankenhaus umfasst viele Bereiche, wie die Notfallbehandlung, die stationäre Behandlung, aber auch die ambulante Behandlung oder die Rehabilitation. Universitätskliniken sind auch Standorte von Forschung und Lehre. Eine Fachklinik ist ein Krankenhaus, das sich auf die Behandlung spezifischer Krankheiten spezialisiert hat. Das ist zum Beispiel eine Herz- oder Kinderklinik. Bei gesundheitlichen Problemen kann ein Krankenhaus rund um die Uhr aufgesucht werden. Die Krankenhäuser verfügen über eine Ambulanz oder eine Notfallaufnahme. Krankenhäuser, sofern es sich nicht um eine Spezialklinik handelt, verfügen über unterschiedliche Stationen. Diese sind auf die Krankheiten des Patienten abgestimmt. Man unterscheidet zwischen der medizinischen und chirurgischen Station. Ist eine Operation notwendig, wird der Patient auf der chirurgischen Station aufgenommen.Im Krankenhaus sind Fachärzte und Pflegepersonal beschäftigt, die sich rund um die Uhr um das Wohl des Patienten kümmern. Die Aufnahme in einem Krankenhaus beginnt mit der Diagnostik. Da die Einrichtungen über unterschiedlichste Geräte zur Diagnosestellung verfügen, braucht der Patient nicht die Klinik zu verlassen. Krankenhäuser werden von der öffentlichen Hand sowie der Krankenkassen finanziert. Der Aufenthalt in einer Klinik, sofern es medizinisch notwendig ist, ist für den Patienten kostenlos, wenn er sozialversichert ist. Aufenthalte in Schönheitskliniken werden von den Krankenkassen nicht getragen.