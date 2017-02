Kompressionsstrümpfe stützen die Venen

Kompressionsstrümpfe werden auch orthopädische Strümpfe, oder, umgangssprachlich als Stützstrümpfe bezeichnet. Sie sind ein medizinisches Hilfsmittel, um die Venen zu stützen. Ein Kompressionsstrumpf hilft dabei, die Venen zu entlasten und beseitigt gleichzeitig Schwellungen, die durch eine Thrombose entstehen. Patienten, die an offenen Beinen leiden, sollten ebenfalls diese Strümpfe tragen. Ebenso bekommen Personen Kompressionsstrümpfe, wenn sie durch eine Krankheit lange liegen mussten. Steht man zu schnell auf, schießt das Blut in die Beine, die Venen werden dadurch sehr beansprucht. Um das zu verhindern, muss der Patient, noch im Liegen, die Strümpfe anziehen.Die Strümpfe werden in mehrere Klassen unterteilt. Die Klasse 1 ist die leichteste, die Klasse 4 die schwerste. Welche Stärke der Strümpfe notwendig ist, bestimmt der Arzt. Nach diesen Vorgaben werden die Kompressionsstrümpfe vom Fachmann für den Patienten eigens hergestellt. Nur noch selten bestehen sie aus Baumwolle, die modernen Strümpfe sind aus einer Chemiefaser hergestellt. Der Vorteil dabei ist, dass sie extrem widerstandsfähig und haltbar sind. Damit der Träger keine Druckstellen von Nähten bekommt, werden sie meist im Rundstrickverfahren hergestellt. Es gibt jedoch auch andere Anwendungsgebiete für Kompressionsstrümpfe, wo es unvermeidbar ist, sie mit Naht herzustellen. Die Nähte sind jedoch so flach, dass die Gefahr von Druckstellen sehr gering ist.Da Kompressionsstrümpfe sehr eng am Bein oder am Arm anliegen und außerdem aus einem festeren Material als normale Strümpfe bestehen, ist das Anziehen etwas schwierig. Um keine Beschädigungen hervorzurufen, sollten für das Anziehen Gummihandschuhe verwendet werden. Auch Socken, die über die Hände gezogen werden, helfen beim Anziehen. Wer längerfristig Kompressionsstrümpfe tragen muss, kann sich im Fachhandel einen sogenannten Butler kaufen. Auf diesen werden die Strümpfe aufgezogen und damit das Anziehen erleichtert. Wichtig ist, dass der Kompressionsstrumpf faltenlos an den Gliedmaßen anliegt, denn nur so kann er die Wirkung entfalten, die benötigt wird. Faltenbildung führt ebenso zu unangenehmen Druckstellen.