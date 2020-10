Körperhaare - Überbleibsel aus der Urzeit

Für mache Männer sind Körperhaare ein Ausdruck für Männlichkeit, andere wiederum möchten die Haare loswerden. Körperhaare sind ein Überbleibsel aus der Urzeit. Als Körperhaare werden alle Haare des Körpers, außer denen auf dem Kopf bezeichnet. Auch Frauen haben Körperhaare, nur sind sie an einigen Stellen nicht so ausgeprägt, wie beim Mann. Beide Geschlechter haben Haare unter den Achseln und im Schambereich, die stark zu sehen sind. Wie stark die Körperbehaarung ausgeprägt ist, kommt auf das Lebensalter, das Geschlecht, die Gene und auf den hormonellen Status an.Der Wachstumszyklus der Körperhaare ist kürzer, als der der Bart- oder Kopfhaare. Beinhaare fallen nach 2, Achselhaare nach 6 Monaten aus. Die Körperbehaarung ist ein sogenanntes sekundäres Geschlechtsmerkmal. In der Pubertät beginnen Achsel- und Schamhaare zu wachsen. Auch die Behaarung an den Beinen wird sichtbar. Das Wachstum Brust- und Rückenhaare ist erst zwischen dem 25. und 30. Lebensjahr abgeschlossen. Die Körperhaare erfüllen keine bestimmte Funktion, lediglich an Stellen, die reich an Schweißdrüsen sind, sorgen sie für eine Temperaturregelung. Eine Körperbehaarung kann auch krankhafte Ausmaße annehmen.Eine Hypertrichose lässt das Haar unnatürlich und vermehrt wachsen. Es können einzelne Stellen, aber auch der ganze Körper davon betroffen sein. Diese Krankheit ist erblich bedingt, kann aber auch durch die Einnahme bestimmter Medikamente ausgelöst werden. Ausschließlich bei Frauen tritt Hirsutismus auf. Bei dieser Erkrankung wandelt sich das Vellushaar in Terminalhaar um. Schuld daran ist eine vermehrte Ausschüttung männlicher Geschlechtshormone. Wer Körperhaare als lästig empfindet, kann sie entfernen. In Kosmetikinstituten werden Haarentfernungen mit verschiedenen Methoden durchgeführt. Längere Wirkung als das Rasieren, zeigt das Wachsen. Dabei werden die Haare mitsamt der Haarwurzel entfernt. Personen, die unter extremer Körperbehaarung leiden, können sich einer Laserbehandlung unterziehen. Diese ist zwar teuer, aber wenn es sich um eine krankhafte Veränderung handelt, kann es sein, dass die Krankenkassen zumindest einen Teil der Kosten übernehmen.