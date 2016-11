Körperfettmessung - Fettanteil und Muskelmasse

Eine Körperfettmessung wird durchgeführt, um das Verhältnis zwischen Körperfett und Muskelmasse festzustellen. Personen, die Sport betreiben oder eine Diät machen, möchten wissen, wie hoch ihr Körperfettanteil ist. Je nachdem, wo sich das Körperfett befindet, kann sich das negativ auf die Gesundheit auswirken. Personen, die zu viel Körperfett haben, leiden meist unter Bluthochdruck und Diabetes. Die Gefahr, einen Schlaganfall zu erleiden, ist ebenfalls erhöht. Bei den Risikogruppen ist also eine Körperfettmessung notwendig. Es ist jedoch nicht gesagt, dass schwerere Personen zugleich mehr Körperfett haben. Muskulöse Personen wiegen mehr, jedoch nur aufgrund der Muskelmasse.Um das Körperfett zu Hause messen zu können, gibt es Körperfettwaagen. Diese zeigen genau an, wie hoch der Fettanteil im Körper ist. Sie geben auch Aufschluss über die Muskelmasse, Wasseranteil und Knochen im Körper. Diese Waagen eignen sich für den Hausgebrauch. Genauer bestimmen lässt sich der Körperfettanteil durch einen Arzt. Er misst mit einem Zollstock, wie dick der Fettpolster an Bauch, Oberschenkeln, Oberarmen und am Bauch ist. Der Bauchumfang wird ebenfalls gemessen. Liegt dieser bei über 88 cm, ist das ein Risikofaktor. Bringt man mehr Kilos auf die Waage, sollte man sich vom Arzt das Körperfett messen lassen, um Folgeerkrankungen zu vermeiden.Bei der Messung des Anteils an Körperfett unterscheidet man 3 Methoden, die direkte, die indirekte und die doppelt indirekte Methode. Die direkte Methode wird nur bei toten Personen durchgeführt. Die indirekte Methode beruht auf Daten, die vor der Körperfettmessung geschätzt wurden. Diese ist jedoch ungenau. Genauen Aufschluss über den Körperfettanteil gibt die doppelt indirekte Methode. Man misst mit der Referenzmethode und mit der statischen Methode. Dabei misst der Arzt die Dicke der Hautfalten an unterschiedlichen Punkten. Aus beiden Ergebnissen wird der Gehalt des Körperfetts ermittelt. Verstecktes Körperfett ist der Auslöser von Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall. Wird die Gefahr rechtzeitig erkannt, kann gehandelt und Körperfett abgebaut werden.