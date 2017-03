Knoblauchsrauke - antiseptische Wirkung

Die Knoblauchsrauke gehört zu den Kreuzblütengewächsen und ist weit verbreitet. Der Name kommt von dem Geruch, den die Pflanze beim Zerreiben der Blätter ausströmt. Die krautige, mehrjährige Pflanze erreicht eine Wuchshöhe bis zu 1 Meter. Der Stängel der Knoblauchsrauke ist vierkantig und ist teilweise schwach behaart. Sie hat herzförmige Blätter, die einen gekerbten Rand aufweisen. Die Knoblauchsrauke blüht zwischen April und Juli, die Blüten bestehen aus 4 weißen Blütenblättern. Nach der Blüte bildet sie Samen, die in einer etwa 2 mm dünnen Schote enthalten sind. Man findet die Knoblauchsrauke in Laubwäldern, Hecken, Gebüschen und in Gärten. Oft wächst sie in der Nähe von Brennnesseln.Schon 4.000 v. Chr. wurde die Pflanze, aufgrund ihres knoblauchartigen Geschmacks als Gewürzpflanze verwendet. Auch heute wird sie als Gewürz für Speisen verwendet, in denen eine Knoblauchnote erwünscht ist. Ihr Knoblaucharoma verdunstet beim Kochen, daher sollte man sie nur roh den Speisen zufügen. Die Samen schmecken scharf, können daher wie Pfeffer verwendet werden. Der ideale Zeitpunkt zum Ernten der Blätter ist zwischen April und Juni. Die Samen werden dann geerntet, wenn die Körner schwarz sind.In der Naturheilkunde wird die Knoblauchsrauke gerne verwendet, da sie antiseptisch wirkt. Ein Brei aus den Blättern hilft bei Insektenstichen, ein Tee aus der Pflanze wirkt schleimlösend und leicht harntreibend. Ebenfalls wird sie bei Wurmbefall eingesetzt. Sie enthält neben Enzymen, Carotinoide, Saponine und ätherischen Ölen auch das Provitamin A, Vitamin C und Mineralstoffe. Zum Trocknen ist die Knoblauchsrauke nicht geeignet, da sie dabei Wirkstoffe und Geschmack verliert. Ein Pesto aus dem Kraut hält, wenn man es im Kühlschrank aufbewahrt, einige Wochen. Um die volle Wirkung der Pflanze zu nutzen, ist es am besten, wenn man sie frisch verwendet. Ein Tee aus der Knoblauchsrauke kann sowohl getrunken, als auch für Umschläge verwendet werden. Er beseitigt Infektionen und hilft bei der Behandlung von Ekzemen.