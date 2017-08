Knieschäden vorbeugen

Das empfindlichste Gelenk ist das Knie. Es ist am häufigsten von Sportunfällen und Schäden durch Übergewicht betroffen. Auch Spitzensportler bleiben vor Knieverletzungen nicht verschont. Am häufigsten gibt es Probleme mit dem Meniskus. Rund 300.000 Personen in Deutschland wurden bereits am Meniskus operiert. An zweiter Stelle der Verletzungen am Knie ist der Kreuzbandriss. Es wird geschätzt, dass rund 20 Millionen an Abnutzungserscheinungen im Knie leiden, wobei das schon bei 30-jährigen der Fall ist. Oft ist falsches Training eine Ursache von Knieschäden. Das Knie wird bei sportlichen Aktivitäten extrem strapaziert. Um Problemen vorzubeugen, sollte man auf einiges achten.Das Knie ist ein komplexes und kompliziert aufgebautes Gelenk. Es besteht aus Bändern, Knochen, Puffern und Sehnen, die notwendig sind, um eine Verbindung zwischen Ober- und Unterschenkel herzustellen. Schon beim Treppensteigen werden die Kniegelenke strapaziert, sie müssen das 6 bis 8-fache des Körpergewichtes tragen. Die Knorpelschicht, die die Knochenenden schützt, werden dadurch extrem belastet. Sie wird immer dünner. Um späteren Schäden und damit Schmerzen vorzubeugen, muss beim Sport einiges beachtet werden. Erst einmal ist das Aufwärmen ein wichtiger Punkt. Dadurch werden die Muskeln, die die Kniegelenke entlasten, vorbereitet. Beim Joggen wird das Knie mit rund des 3-fachen Körpergewichts belastet. Um die Stöße abzufangen, sollte man Joggingschuhe mit stoßdämpfender und stabilisierender Sohle wählen.Beim Schwimmen ist der Bruststil geeignet, um die Kniegelenke zu schonen. Auch beim Radfahren sollte man aufpassen, damit die Kniegelenke nicht zu sehr strapaziert werden. Ideal ist eine kleine Übersetzung, die Trittfrequenz sollte zwischen 90 und 110 Umdrehungen in der Minute betragen. Ballsportarten, bei denen ein schneller Richtungswechsel erforderlich ist, sind für die Gelenke besonders belastend. Ein Koordinationstraining hilft dabei, bei einem Ballkontakt nicht in die Knie gehen zu müssen. Wichtig ist auch der Muskelaufbau, denn nur gut trainierte Muskeln können das Knie so stärken, dass es auch geschützt wird. Natürlich ist auch Übergewicht ein großes Thema, dieses wirkt sich besonders auf die Kniegelenke aus.