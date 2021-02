Knieoperation - Kniegelenkersatz und Knieprothesen

Was ist eine Knieoperation?Knieoperationen werden durchgeführt, um ein Kniegelenk, das beschädigt oder verschlissen durch ein künstliches Kniegelenk zu ersetzen. Die Knieoperation ist eine sehr häufige OperationWann benötigen Sie einen Knieersatz?Alles, was Schäden an Ihrem Knie verursacht kann dazu führen, dass Sie ein künstliches Kniegelenk brauchen Hier sind einige der häufigsten Gründe: Wenn Sie Osteoarthritis haben - die Art der Arthritis bedingt durch Verschleiß an den Gelenken - kann Ihr Kniegelenk so beschädigt haben, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Das ist der häufigste Grund für ein Knie Operation und es ist einer der Gründe, dass die meisten Kniegelenk Operationen an Personen im Alter von 60 bis 80 durchgeführt werden.Aber auch andere entzündliche Zustände, einschließlich rheumatoide Arthritis und Gicht, können Ihr Knie schädigen. Eine Knieverletzung, zum Beispiel durch Sport, ist ein weiterer häufiger Grund für die Notwendigkeit einer Operation.Nicht jeder mit Knieschaden benötigt eine Knieoperation. Es ist eine sehr aufwändige Behandlung, so dass Ihr Arzt zuvor sicherstellen wird, dass Sie mit der Operation selbst und später auch mit der Rehabilitation zurechtkommen. Ihnen wird nur dann ein Knie-Ersatz angeboten, wenn es wirklich notwendig ist, also wenn Ihr Knieschaden schwere Schmerzen verursacht und diese Schmerzen sich auf Ihre Lebensqualität auswirkt. Oder wenn Ihr Knieschaden Sie daran hindert, einige der Sachen zu tun, die Sie tun müssen, wie Arbeiten, Einkaufen oder sich selbst zu versorgen. Oder aber, dass Sie aufgrund der starken Schmerzen deprimiert sind oder wegen der Schmerzbelastung nur noch schlecht schlafen könnenWas geschieht bei der Operation?Sie benötigen entweder einen totalen Knieersatz (bei dem beide Seiten des Gelenks ausgetauscht werden, oder eine Teilknieprothese, bei dem nur eine Seite ersetzt wird. Das Einsetzen einer Teilknieprothese ist eine kleinere Operation, dafür müssen Sie nicht allzu lange Zeit im Krankenhaus verbringen.Was passiert danach?Die meisten Menschen bleiben drei bis fünf Tage im Krankenhaus. Wenn Sie dann nach Hause gehen, benötigen Sie für ungefähr sechs Wochen Krücken um sich bewegen zu können. Wichtig sind dann auch Physiotherapie-Übungen, um Ihre Knie wieder zu stärken. Je besser Sie an Ihrem Physiotraining dran bleiben, desto schneller erholen Sie sich wahrscheinlich. Nach zwei vor drei Monaten, sollten Sie in der Lage sein, wieder Auto zu fahren und den Fuß auch ohne Hilfsmittel zu belasten, aber die völlige Wiederherstellung kann bis zu einem Jahr dauern.Gibt es irgendwelche Nachwirkungen?Die meisten Menschen haben keine signifikanten Probleme und Nachteile sind sehr selten. Einige Patienten erleben: Schmerzen und Steifheit, Blutgerinnsel (ein Risiko bei jeder Operation an den unteren Extremitäten) Infektionen, da ein künstliches Gelenk keine Möglichkeit hat, Bakterien zu bekämpfenWas ist die Erfolgsrate?In einer Umfrage sagten 80 Prozent der Personen, die einen Knieersatz hatten, sie seien zufrieden. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, ein künstliches Knie wird nie in genau der gleichen Weise wie das Original funktionieren - das kann der Grund dafür sein, warum einer von fünf operierten Menschen enttäuscht ist, oft aufgrund von anhaltenden Schmerzen und Steifigkeit. Ein Knieersatz hält in der Regel mindestens 10 - 15 Jahre.