Kneipp Kur - Wassertreten, prickelnde Durchblutung, wohlige Gefühle

Eine der wohl bekanntesten Kur-Arten ist die Kneipp-Kur. Diese nach Pfarrer Sebastian Kneipp benannte Kur basiert in erster Linie auf Wasser. Sie ist hervorragend geeignet für Anti-Aging - dem Trend für die moderne Frau. Der Wunsch nach Jugend und jungem Aussehen ist jedoch kein Phänomen der Neuzeit. Die Kneippkur gibt es seit dem 19. Jahrhundert und basiert im Wesentlichen auf den fünf Säulen Hydrotherapie, Ernährungstherapie, Bewegungstherapie, Phytotherapie und der Ordnungstherapie.Wassertreten und Kneippgüsse sind die Bestandteile der Hydrotherapie und am Weitläufigsten vertreten. Dabei ist die Ernährungstherapie mindestens genauso wichtig. Hierbei wird auf vielseitige Vollwertkost gesetzt. Barfußlaufen und lockere Kleidung sind die Pfeiler der Bewegungstherapie. In der Phytotherapie bzw. Pflanzenheilkunde wird auf die Wirkung der Heilpflanzen gesetzt. Um seinen Lebensstil vor Beginn der Kneippkur entsprechend umstellen zu können und eine Lebensführung zu entwickeln, die der Erhaltung der Gesundheit dient, steht die Säule der Ordnungstherapie.Kneipp-Kuren können sowohl vorbeugend, als auch als Therapie angewandt werden. Auch wenn die Wirksamkeit von Kneippanwendungen nicht wissenschaftlich belegt ist, wird bei regelmäßiger Anwendung eine Linderung von Beschwerden festgestellt.Kneippkuren als medizinische Maßnahme werden über eine Dauer von etwa drei bis vier Wochen durchgeführt, die an anerkannten Kurorten stattfindet. Dort befinden sich meist extra angelegte Kneippbecken. Wassertreten ist zu jeder Jahreszeit möglich, in der wärmeren Jahreszeit z. B. im flachen Wasser, im Frühjahr und Herbst Tautreten auf Wiesen oder im Winter das Schneetreten.Auch wenn es anfangs etwas Überwindung kostet, nach der kalten Erfahrung ist das Warmwerden umso schöner. Die prickelnde Durchblutung der Gefäße sorgt für ein angenehm wohliges Gefühl.Nichts erfrischt so wie ein kalter Wasserguss am Morgen, nachmittags ein sanftes Armbad und abends Wassertreten für einen erholsamen Schlaf. Wellness like in einen Bademantel gehüllt und nur auf sich und das eigene Wohlbefinden konzentriert, wird man sich nach solch einer Kur wie neu geboren und für den Alltag gestärkt fühlen.