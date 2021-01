Kleine Rückenschule für zwischendurch

Die meisten Arbeiten sind sehr eintönig. Und da ist es auch kaum verwunderlich, dass man nach einem durchstandenen oder "durchsessenen" Arbeitstag oftmals ein steifes Genick oder Schmerzen im Rücken hat. Die Ursache dafür ist zumeist eine einseitige, fehlerhafte Haltung und Belastung und natürlich der damit verbundene Mangel an Bewegung. Um das Genick und den Rücken nun wieder fit zu bekommen, sollte man sich auf keinen Fall hinlegen und gar nichts machen. Immerhin meldet sich das Kreuz zumeist deshalb, weil zu wenig Bewegung stattfindet.Bei beginnenden SchmerzenWenn man bemerkt, dass sich Schmerzen im Rücken oder im Genick anbahnen, dann sollte man nicht zögern und ein paar Lockerungs- und Dehnungsübungen machen, um die Muskulatur wieder zu mobilisieren. Einfaches Kopf- und Schulterkreisen sowie das Dehnen der Halsmuskulatur (mit der rechten Hand über den Kopf greifen und den Kopf damit sanft zu rechten Schulter ziehen) können oftmals schon wahre Wunder bewirken.Bei stärkeren RückenschmerzenAuch bei stärkeren Rückenschmerzen ist es völlig falsch, sich zu "schonen". Zwar liegt der Gedanke nahe, sich bei Schmerzen möglichst nicht zu bewegen, allerdings gerät man gerade dadurch in einen echten Teufelskreis aus nicht endend wollenden Schmerzen. Die meisten Rückenbeschwerden entstehen durch Bewegungsmangel, wodurch natürlich auch die Muskulatur schwindet. Es ist daher in jedem Fall angeraten, aktiv etwas zu tun. Allerdings sollten bei stärkeren Rückenschmerzen keine Kraftübungen ausgeführt werden. Sinnvoller sind hier Entspannungs- und Entlastungsübungen. Diese kann man unter anderem mit einem Fitnessball durchführen. Bei Schmerzen im Lendenwirbelbereich kann man sich einfach auf die Knie begeben und sich über den Ball legen, sodass kaum noch Gewicht auf den Knien lastet. Bei Schmerzen im Schulter- und Nackenbereich kann man sich einfach gerade an eine Wand stellen. Die Füße sind etwa eine Fußlänge von der Wand entfernt, Hände und Kopf liegen an der Wand. Dabei wird der Hinterkopf nach oben gezogen und das Kinn leicht nach unten geschoben. Diese Haltung behält man dann für etwa zehn Sekunden bei.