Kirschkernkissen - natürliches Heilmittel

Ein Kirschkernkissen besteht aus einem Bezug, der mit Kirschkernen befüllt ist. Es ist eine gute Alternative zu Wärmeflaschen. Man verwendet das Kirschkernkissen bei allen Beschwerden, die mit Wärme zu lindern sind. Kinder lieben aber auch das Kissen in kleinerer Form als Kuschelkissen. Daher ist es auch ein nettes und vor allem praktisches Geschenk für ein Neugeborenes. Bereits seit Jahrhunderten ist die Wirkung der Kirschkerne bekannt. Ein Kirschkernkissen ist ein natürliches Heilmittel. Das Besondere daran ist, dass die Kirschkerne die Wärme sehr gut speichern, und sie dann gleichmäßig nach außen abgeben.Kirschkernkissen bekommt man zu kaufen, man kann sie aber auch selbst herstellen. Dazu benötigt man einen Kissenüberzug oder ein Stück Stoff, das zu einem Kissen zusammengenäht und dann mit den Kirschkernen gefüllt wird. Die Kirschkerne bekommt man bereits getrocknet im Fachhandel. Sie können sofort verwendet werden. Welche Form das Kissen haben soll, kommt ganz auf den eigenen Geschmack und die Verwendung an. Wird es in Form eines Nackenhörnchens hergestellt, liegt es besonders gut im Nacken, eignet sich daher zur Behandlung von Verspannungen in diesem Bereich. Stellt man das Kissen selbst her, darf auf keinen Fall Kunststoff verwendet werden, denn das Kissen wird vor der Verwendung erwärmt. Kunststoff kann schmelzen, das Kissen geht kaputt. Ideal ist ein Überzug aus Leinen oder Baumwolle.Gewisse Beschwerden, wie zum Beispiel Verstauchungen oder Prellungen sollten mit Kälte behandelt werden. Dazu legt man das Kirschkernkissen kurz in die Gefriertruhe oder in das Gefrierfach des Kühlschranks. Bei Krankheiten oder Beschwerden, die eine Wärmebehandlung benötigen, wird das Kissen entweder in das Backrohr oder in die Mikrowelle gelegt, bevor es verwendet wird. Wichtig ist es, sich genau an die Anleitung des Herstellers zu halten. Kinder lieben Kirschkernkissen mehr als herkömmliche Wärmeflaschen. Die Behandlung bei Beschwerden bei Kindern ist daher mit dem Kissen einfacher, vor allem, wenn das Kissen einen niedlichen Bezug oder die Form eines Tieres hat.